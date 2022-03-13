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İmamoğlu, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek İBB işçilerinin zam oranını açıkladı

13.03.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek maaşlara yüzde 54,44 oranında zam yapıldığını duyurdu.

İmamoğlu, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek İBB işçilerinin zam oranını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan İBB işçilerinin zam oranını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı:


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Ekrem İmamoğlu Enflasyon İşçi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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