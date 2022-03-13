İmamoğlu, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek İBB işçilerinin zam oranını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan İBB işçilerinin zam oranını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı:



İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 13, 2022



