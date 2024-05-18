İmamoğlu'nun Roma çıkarmasındaki lüks hotel olay oldu! "Çoğu arkadaşım ama kusura bakmasınlar" diyerek eleştirdi... Geceliği 100 bin TL'lik oda

İstanbul’da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 45 kişilik basın davetlisi de eşlik etti.

Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Can Özçelik, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi isimlerin yer aldığı 73 kişilik grup, geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da konaklayarak geçirdi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'da kaldığı otel ve fiyatları ise gündem yarattı.

TEK GECELİK ODA FİYATI 97 BİN LİRAYI BULUYOR

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; 5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel’in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro’dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro’ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.

Erken rezervasyonlarda ise bu fiyatlar 20 bin lira ile 50 bin liraya kadar düşüyor

RESTORANTININ BAŞINDA ŞEF FRANCESCO BONANNI VAR

Otelin web sitesinde restoranıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

“Gurme etkileri ve modern deneysel yetenek, özenli hizmet ve davetkar atmosferlerle, en yüksek İtalyan gastronomi geleneğinin tatları ve aromaları arasında duyusal bir yolculuk.

Unutulmaz bir happy hour ve kokteyller için otelin şık restoranında ve lounge barın sofistike ortamında ortaya çıkan bir yolculuk.

Akdeniz lezzetlerini ve yöresel spesiyalleri bir araya getiren, hem göze hem damağa hitap eden romantik, seçkin bir restoran. Klasik mobilyalar, kusursuz hizmet ve park manzarasıyla daha da büyüleyici hale gelen ayrıcalıklı bir ortamda.”

Şef Francesco Bonanni’nin başında olduğu otelin restoranının menüsü ve fiyatları ise şöyle:

RESTORAN MENÜSÜ

Diyet seçenekleri Glutensiz, Vejetaryen yemekleri

Başlangıçlar - yenilik

Cardoon Parmigiana, Cesanese sosu ve Cardoncelli mantarı üzerine ördek konfit €28

Siyah renkte pişirilmiş kalamar yumurtası, soya, manda kreması ve trüf mantarı ile 22 €

Ekmek ve kuzu cannoli, sebze bahçesinde tandırda ve kahvede €26

Kırmızı karidesli tartarlı Blinis, pack choi, Agerola'dan fior di latte DOP, Giaveri havyarı ve hamsi sosu €28

Başlangıçlar - gelenek

Carrozza ve porcini mantarlı mozzarella 20€

Ahtapot Katalanca €28

Nohut kremalı Roma usulü morina filetosu 23 €

Kurutulmuş et çeşitleri: paleta de bellota, Toskana finocchiona PGI, trüf mantarlı yaban domuzu mortadella, füme Angus, Arnad domuz yağı €28

İlk kurslar - yenilik

Şampanya kremalı, çiğ karidesli ve turplu Dashi risotto €25

Votka 2.0 ile doldurulmuş Maltagliato 22 €

Ördek, şalgam yeşillikleri ve yaban mersinli mavi bufalo kremalı Kamut fettuccine €25

Istakoz, Cardoncelli mantarı, mercan kreması ve trüf mantarlı spagetti mancini €35

İlk kurslar - gelenek

Roma geleneği €19

Carbonara, matriciana veya cacio e pepe

Geleneğe göre Bolonez lazanyası 24 €

Aurora soslu ricotta ve ıspanaklı yumurtalı cannelloni 24 €

Kremalı kamut fettuccine, tereyağı ve 24 aylık parmesan €19

İkinci kurslar - yenilik

Yeni Rossini tarzı ördek göğsü €36

Bellota domuz pluma, kara lahana ve balkabağı köfteli otlar ile €38

Arnad domuz yağı, şalgam yeşillikleri, ıstakoz, portakal zabaglione ve maracuja ceviche ile dolomit kömürü €45

Günün modern çorbası €48

İkinci kurslar - gelenek

Yeşil biberli dana fileto €40

Günün ızgara etleri, mevsim mezeleri ile €45

Düşük sıcaklıkta pişirilip ızgarada pişirilen tavuk şnitzel, patatesle servis edilir €28

Denizlerimizden günün avı €48

Tatlılar - yenilik

Eggomisu 14 €

Pauline Borghese tart tatin, siyah susamlı dondurma ve tuzlu karamel ile 14 €

Gianduia kalpli Canederli, nar jeli ve meyve salatası 14 €

Kremalı piña colada 14 €

Tatlılar - gelenek

Zanaatkar dondurmalar ve şerbetler 13 €

Klasik %100 bitkisel crème brûlée 13 €

Geleneksel tiramisu 13 €

Çıtır badem ve fındıklı gofrete dilimlenmiş mevsim meyveleri, limon şerbeti ve ahududu kreması 13 €

Çilek salatası ile küçük babalar 13 €

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN SERT TEPKİ

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye İşçi Partisi’nin Çankaya Belediye Başkanı adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci'den söz konusu harcamalarla ilgili eleştiri geldi.

Sözlerine “Çoğu arkadaşım ama kusura bakmasınlar” şeklinde başlarken, paylaşılan fotoğraftaki kişileri saydıktan sonra “Ne farkı kaldı saraydan?” diyerek sitem etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu'nun 73 kişilik bir heyetle Roma'ya gitmesi tartışma yarattı. Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar, hoteldeki lükse ve harcanan paralara tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları;









