İmamoğlu "Tek seferde 27 bin TL yatırılacak" diyerek duyurmuştu! Bir banka promosyonu açıklaması daha

Son günlerde bankaların promosyonları vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi. Kurumlardan banka promosyonlarına ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarının hesabına tek seferde 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacağını duyurmuştu. İmamoğlu'ndan banka promosyonu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

"BU AKŞAM BANKA PROMOSYONU YATTI"

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İBB ve iştirak şirketlerimizin çalışanlarına bu akşam 27.000 TL banka promosyonu yattı. Bütün mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. İyi günlerde harcayın." ifadelerini kullandı.



