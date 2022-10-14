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İmamoğlu "Tek seferde 27 bin TL yatırılacak" diyerek duyurmuştu! Bir banka promosyonu açıklaması daha

14.10.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka promosyonlarıyla ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan belediye çalışanlarına ödenecek banka promosyonu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İBB ve iştirak şirketlerimizin çalışanlarına 27 bin TL banka promosyonunun yattığını duyurdu.

İmamoğlu "Tek seferde 27 bin TL yatırılacak" diyerek duyurmuştu! Bir banka promosyonu açıklaması daha

Son günlerde bankaların promosyonları vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi. Kurumlardan banka promosyonlarına ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarının hesabına tek seferde 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacağını duyurmuştu. İmamoğlu'ndan banka promosyonu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

"BU AKŞAM BANKA PROMOSYONU YATTI"

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İBB ve iştirak şirketlerimizin çalışanlarına bu akşam 27.000 TL banka promosyonu yattı. Bütün mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. İyi günlerde harcayın." ifadelerini kullandı.

ekremmm

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Ekrem İmamoğlu banka promosyonları
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SANKİ BÜYÜK BİR LÜTUF YAPIP DA BELEDİYE VERMİŞ GİBİ HER BAŞARILI ŞEYİ ÜZERİNE ALIYOR BAŞARISIZLARI İSE ÜSTÜNE ALMIYOR.
bu ne diyor sanki cebinden veriyor
ibb değil banka

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