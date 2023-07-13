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IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkarılmıştı... Yaşanan yoğunluk soruna neden oldu! Şikayetler bir haftada 93 kat arttı

13.07.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmıştı. IMEI kayıt ücretinin 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk, IMEI kayıt sorununa yol açtı! Bu aksaklık şikayetlerin artmasına da neden oldu. Bir şikayet platformunun verilerine göre konuyla ilgili şikayetler bir haftada 93 kat arttı.

IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkarılmıştı... Yaşanan yoğunluk soruna neden oldu! Şikayetler bir haftada 93 kat arttı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yurt dışından yolcuların beraberinde getirdikleri telefonlarda IMEI kayıt ücretinin 20 bin liraya çıkarılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

6 bin 91 liradan kayıtlarını yaptırmak isteyen telefon sahipleri, sınır kapılarında ve ödemelerde yoğunluk yaşadı.

IMEI KAYIT SORUNU: ŞİKAYETLER BİR HAFTADA 93 KAT ARTTI

Kullanıcıların bir bölümü ücretlerini ödemelerine rağmen ‘IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır’ hatası aldıklarını belirtti.

Bu durum bir şikayet platformunun verilerine de yansıdı.

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Platform tarafından yapılan açıklamaya göre; konuyla ilgili özerk kamu kurumunda şikayetler bir önceki haftayla kıyaslığında 93 kat arttı.

GSM operatörlerinde bu artış yüzde 51, cep telefonu markalarında ise yüzde 23 olarak kaydedildi.

Kullanıcıların dile getirdiği sorunun yüzde 35’i platform üzerinden giderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
IMEI imei kayıt

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