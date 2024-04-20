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IMF Başkan Yardımcısı paylaştı! Dikkat çeken kare: ‘Mükemmel sohbet’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.04.2024 14:12
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya geldi. Gopinath'ın 'Dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet' başlığı ile paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

IMF Başkan Yardımcısı paylaştı! Dikkat çeken kare: ‘Mükemmel sohbet’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopihath ile görüştü. Gopinath görüşmenin fotoğraflarını sosyal medyasından, "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet' notuyla paylaştı. Fotoğrafta Bakan Şimşek'i de etiketledi.

ŞİMŞEK'E ÖVGÜ: BİZ DE BU POLİTİKAYI TAVSİYE EDERDİK

IMF Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye'deki 'reform programını' desteklediklerini ifade etti. Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.

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"KIRILGANLIKLAR AZALDI"

Kammer, o tarafta bazı başarılar gördüklerini belirterek, dezenflasyon tarafındaki başarıların ise uzun zaman alacağını dile getirdi. Kammer, "Ancak bu politika ortamı sayesinde Türk ekonomisine yönelik kırılganlıklar azaldı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dün görüştüklerine işaret eden Kammer, Şimşek'in "reformların uzun vadeli bir program olduğuna" dikkati çektiğini, bu programın yürütüleceğini söylediğini aktardı.

Kammer, "Programın kırılganlığı daha da azaltması, enflasyonu zaman içinde kalıcı bir şekilde düşürmesi ve aynı zamanda yatırım için gerekli ortamı yaratması bekleniyor. Böylece büyüme modelinde bir değişime ve büyümenin yeniden dengelenmesine sahip olunacak" diye konuştu.

Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok" şeklinde yanıt verdi.

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Mehmet Şimşek
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