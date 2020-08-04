IMF’den Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomilerin dış pozisyonlarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini belirterek, krizde ikinci dalganın gelişmekte olan ekonomiler için cari işlem açıklarını yönetme kapsamını kısıtlayabileceğini, emtia ihracatçılarının cari işlemler dengesini daha da düşürebileceğini ve küresel ticaretteki azalışı daha da derinleştirebileceğini belirtti.

IMF, dünyanın en büyük 29 ekonomisi ve Avro Bölgesi'nin cari işlemler, reel döviz kurları, sermaye akışı ile uluslararası rezervler dahil olmak üzere dış pozisyonlarının değerlendirildiği Dış Sektör Raporu'nun 2020 sayısını "Küresel Dengesizlikler ve Kovid-19 Krizi" başlığıyla yayımladı.

Cari işlemler fazlası ve açıklarının 2019'da ılımlı bir şekilde daraldığının anımsatıldığı raporda, 2020 için görünümün oldukça belirsiz olduğu vurgulandı.

Raporda, "Kovid-19 pandemisi küresel ticarette sert düşüşe, emtia fiyatlarının azalmasına ve daha sıkı dış finansman koşullarına neden oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.