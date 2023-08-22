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IMF’den Türkiye’nin altın rezervi için açıklama: 4,12 milyon onsluk düşüş! Merkez Bankası verilerine de yansıdı

22.08.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası rezervleri yükselişini 9 haftadır sürdürse de altın rezervlerindeki azalış dikkatlerden kaçmadı. Bu kapsamda bankanın açıkladığı verilere göre altın rezervleri 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara geriledi. Konuya ilişkin bir açıklama da IMF’den geldi. Uluslararası Para Fonu, Türkiye’nin altın rezervlerinde bu yıl 4,12 milyon onsluk düşüş olduğunu bildirdi.

IMF’den Türkiye’nin altın rezervi için açıklama: 4,12 milyon onsluk düşüş! Merkez Bankası verilerine de yansıdı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri Temmuz ayında düşüş gösterdi.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 21,53 milyon ons olan rezervler, Temmuz ayı sonunda 21,18 milyon onsa indi. IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 25,30 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 4,12 milyon ons düşüş yaşanmış oldu.

ONS ALTIN (9)

MERKEZ BANKASI DA ‘ALTIN REZERVLERİ AZALIŞTA’ DİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ise, rezervlerdeki artış trendi devam ediyor. 11 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 872 milyon dolar artışla 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 Ağustos'ta 74 milyar 229 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 728 milyon dolar artışla 115 milyar 591 milyon dolardan 116 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

Böylece yükseliş eğilimi üst üste 9'uncu haftaya taşınırken, Mayıs sonundan bu yana artış 18 milyar doları buldu.


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Altın IMF

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