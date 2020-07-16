IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, finansal koşulların kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı belirtildi.

Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği aktarılan raporda, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başlıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu bildirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni bir aşamaya girdiğine işaret ederek küresel ekonomik faaliyetin çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başladığını bildirdi.

'BELİRSİZLİK ÇOK YÜKSEK'

Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

Çoğu G20 ekonomisinde geniş kapsamlı politika desteği sağlandığına dikkatin çekildiği raporda, politika yapıcıların dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için bu desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığı belirtilerek işsizlik sigortası ve sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.

KOLEKTİF ÇABA VURGUSU

Sağlık krizinin sona ermesi ve büyümenin yeniden canlandırılması için G20'nin kolektif çabalarının önemli olduğu vurgulanan raporda, politika yapıcıların salgınla mücadele için gerekli ürünlerle sağlık malzemelerinin üretimi ve dağıtımını garanti altına almak için birlikte çalışması ve temel ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği ifade edildi.