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IMF: Türkiye’nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi 7 aydır artış gösteriyor.

IMF: Türkiye’nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye’nin altın rezervi 7 aydır artış gösteriyor.

IMF’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bu yılın ilk ayında başlayan yükseliş, temmuz ayında da devam etti.

Buna göre, bir önceki ay 22,08 milyon ons olan rezervler, geçen ay sonunda 22,30 milyon onsa yükseldi.

IMF kayıtlarında Türkiye’nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,48 milyon ons artış yaşanmış oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin altın rezervi 45,23 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.


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