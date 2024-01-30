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IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

30.01.2024 16:11 | Son Güncelleme:
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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Rapora göre IMF, Türkiye'nin 2024 Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltti. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyüyeceği öngörüldü. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 3,2 olarak korundu.

IMF, DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU'NU GÜNCELLEDİ

"Yavaşlayan Enflasyon ve İstikrarlı Büyüme Yumuşak İnişin Yolunu Açıyor" başlığıyla yayımlanan raporda, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin bu yıl da yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği, büyüme hızının gelecek yıl ise yüzde 3,2 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

IMF, geçen yıl ekim ayında yayımlanan raporunda, dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 ve 2025 yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonda etkili olduğu aktarıldı.

IMF raporunda, enflasyonla mücadele için faiz oranlarının yükseltilmesinin, yüksek borcun ekonomik faaliyet üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle mali desteğin geri çekilmesinin ve temeldeki düşük verimlilik artışının etkisiyle 2024-2025 için tahminlerin yüzde 3,8'lik tarihsel ortalamanın altında kaldığı kaydedildi.

BÜYÜME TAHMİNİ ABD EKONOMİSİ İÇİN YÜKSELTİLDİ, AVRO BÖLGESİ İÇİN DÜŞÜRÜLDÜ

Ülkelerin güncellenen ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 2,1'e yükseltilirken 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a ve 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1'e, gelecek yıl için de yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü aktarıldı.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2024 yılı için yüzde 0,7 olarak korunurken, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldığı bildirildi.

İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürülürken gelecek yıl için yüzde 2,1'de sabit tutulduğu belirtilen raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,6 olarak korunurken gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,6'ya düşürüldüğü kaydedildi.

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak korunduğu aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin bu ve gelecek yıla dair büyüme beklentilerinin de yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e çıkarıldığı belirtilen raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e yükseltildiği kaydedildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YILA DAİR BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, geçen yılki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 ve 2025'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Arz yönlü sorunların çözüldüğü ve kısıtlayıcı para politikalarının olduğu bir dönemde enflasyonun çoğu bölgede beklenenden daha hızlı düştüğüne dikkatin çekildiği raporda, küresel manşet enflasyonun 2024'te yüzde 5,8'e ve 2025'te ise yüzde 4,4'e düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, enflasyondaki düşüş ve istikrarlı büyümeyle birlikte küresel ekonomide "sert iniş" olasılığının azaldığı ve küresel ekonomik büyümeye yönelik risklerin genel olarak dengelendiği ifade edildi.

Enflasyonun daha hızlı düşmesinin finansal koşulların daha da gevşemesine yol açabileceğine dikkatin çekildiği raporda, gerekenden ve tahmin edilenden daha gevşek bir maliye politikasının geçici olarak daha yüksek bir büyüme anlamına gelebileceği ancak daha sonra daha maliyetli bir ayarlama riski taşıdığı aktarıldı.

JEOPOLİTİK ŞOKLAR NEDENİYLE EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR SIKI PARASAL KOŞULLARIN SÜRESİNİ UZATABİLİR

Raporda, Kızıldeniz'de devam eden saldırılar da dahil olmak üzere jeopolitik şoklardan kaynaklanan emtia fiyatlarındaki yeni artışların ve arz kesintileri ile daha kalıcı enflasyonun sıkı parasal koşulların süresini uzatabileceği, Çin'de emlak sektöründeki sıkıntıların derinleşmesi ya da vergi artışları ve harcama kesintilerine yönelik yıkıcı dönüşün de büyümede hayal kırıklıklarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

IMF raporunda, enflasyonun hedefe doğru düşüşünü başarılı bir şekilde yönetmenin, para politikasını altta yatan enflasyon dinamiklerine göre ayarlamanın, ücret ve fiyat baskılarının açıkça dağıldığı durumlarda daha az kısıtlayıcı duruşa uyum sağlamanın politika yapıcıların kısa vadede karşılaşacağı zorluklar olduğu aktarıldı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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