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İmzalar atıldı! Koç Holding'ten sağlıkta önemli satın alma: Bıçakçılar'ı bünyesine kattı

29.07.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Topluluğu’nun sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketi Koç Medical BV, Türkiye’nin köklü tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri şirketi Bıçakcılar Global’i bünyesine kattı.

İmzalar atıldı! Koç Holding'ten sağlıkta önemli satın alma: Bıçakçılar'ı bünyesine kattı

Koç Topluluğu’nun sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Hollanda merkezli şirketi Koç Medical BV, tıbbi cihazlar alanında 60 yıldan bu yana faaliyet gösteren Bıçakcılar Global’i satın aldı. Yapılan satın alma ile sağlık teknolojileri alanında ürün yelpazesi çeşitlendirilirken, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve global büyümeye de önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

“SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ BİR ADIM ATMIŞ OLDUK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve iş modellerimizi çağımızın gerekliliklerine göre kararlılıkla dönüştürmeye devam ediyoruz. Sağlık sektöründe köklü geçmişe sahip Koç Topluluğu olarak insanların yaşam kalitesini ve refahını artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Topluluk şirketlerimizden Koç Yaşa Çok Yaşa’nın da yüzde 100 hisselerine sahip olan Hollanda merkezli Koç Medical BV, tıbbi cihaz üretiminde güçlü bir uzmanlığa sahip Bıçakcılar Global’i bünyesine kattı. Koç Topluluğu olarak sağlık sektöründe böylesine güçlü bir adım atmış olmaktan heyecan duyuyoruz. Yapılan satın alma ile sağlık teknolojileri alanında ürün yelpazesini çeşitlendirilirken, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve global büyümeye de önemli bir katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bıçakcılar Global’in mevcut üretim tesislerinin de önemli katkıları ile global sektörde sahip olduğumuz rolü çok daha etkin kılmayı, ihracat pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sağlık sektörüne önemli bir katma değer yaratacak bu satın alma sonrasında Bıçakcılar Global’in genel müdürü olarak atanan ve hali hazırda Koç Yaşa Medikal A.Ş’nin genel müdürlüğü görevini sürdüren İlker Soydan da konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu birleşmenin ülkemize ve sağlık sektörüne yeni açılımlar getireceğini, sağlık teknolojileri alanında yapılacak inovatif çalışmalarla ürün ve çözüm yelpazemizi çeşitlendireceğine inanıyorum. Sahip olduğumuz güçlü Ar-Ge altyapısı ve Koç Holding’in bilgi birikimi ile ülkemizi sağlık sektöründe dünyada ön plana çıkaracağımıza inanıyorum.”

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