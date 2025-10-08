FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İndirim geldi! Akaryakıt fiyatları yansıdı, tabela tamamen değişti (8 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son durum! Benzin indirimi ve motorin indirimi oldu mu? Benzinde ve motorinde indirim var mı? Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanarak akaryakıtta indirim geldi. Peki, hangi akaryakıt ürünü veya ürünlerine indirim geldi? 8 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

İndirim geldi! Akaryakıt fiyatları yansıdı, tabela tamamen değişti (8 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Benzin ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında indirim geldi. İndirim fiyatlara yansıdı. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 8 Ekim 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...

İndirim geldi! Akaryakıt fiyatları yansıdı, tabela tamamen değişti (8 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 1

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İndirim, fiyatlara yansıdı.

İndirim geldi! Akaryakıt fiyatları yansıdı, tabela tamamen değişti (8 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 52.10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.19 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 51.94 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

İndirim geldi! Akaryakıt fiyatları yansıdı, tabela tamamen değişti (8 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 3

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 52.95 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.20 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İndirim geldi! Akaryakıt fiyatları yansıdı, tabela tamamen değişti (8 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 4

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 53.28 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.53 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son 2 günKredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son 2 gün
Şarkıcı Hadise neden gözaltına alındı? Hadise Açıkgöz kimdir, kaç yaşında?Şarkıcı Hadise neden gözaltına alındı? Hadise Açıkgöz kimdir, kaç yaşında?

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.15
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.07
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.69
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.69
Gazyağı
44.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim motorin indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.