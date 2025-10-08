İndirim geldi! Akaryakıt fiyatları yansıdı, tabela tamamen değişti (8 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Benzin ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında indirim geldi. İndirim fiyatlara yansıdı. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 8 Ekim 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...
Benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İndirim, fiyatlara yansıdı.
