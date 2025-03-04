FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İndirim geldi, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! (4 Mart Salı güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

İndirim geldi, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! (4 Mart Salı güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
04.03.2025 08:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlar, şimdi de indirim dalgasıyla devam ediyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar? Sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip ederken depoyu doldurmak için indirim ve zamları araştırıyor. Son olarak indirim geldi ve akaryakıtta tekrar tabela değişti. Fiyatlar gece yarısı itibarıyla yeniden belirlendi. 4 Mart 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

İndirim geldi, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu! (4 Mart Salı güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine zam ya da indirim geldi mi? Araç sürücüleri bu soruların yanıtını araştırırken son olarak akaryakıtta bir indirim gerçekleşti. İndirimler, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gelmeye başladı. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte detaylar...

thumbs_b_c_30d701f6327c5d3e7683c7f96d239177

MOTORİNDEN SONRA BENZİNE DE İNDİRİM GELDİ

27 Şubat'ta motorine gelen 1 lira 43 kuruşluk indirim sonrası bu defa da benzinde akaryakıt tabelası değişti.

4 Mart Salı günü 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 15 kuruş indirim geldi. Böylece ortalama 46-47 lira arasında satışa sunulan benzinin litre fiyatı, 45-46 TL bandına gerilemiş oldu.

thumbs_b_c_50e1957d207bd66ace6df0b11134eab0

4 MART 2025 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıta gelen indirimin ardından tabelalardaki fiyatlarda da değişiklik oldu. İşte 4 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

thumbs_b_c_eccef1093a3c3d3ef98a640f8fcad460

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 45.28 TL
İstanbul (Anadolu): 45.13 TL
Ankara: 45.82 TL
İzmir: 46,20 TL

thumbs_b_c_3432279c8a678886c9c6920a1f4917c3

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 46.58 TL
İstanbul (Anadolu): 46.47 TL
Ankara: 47.29 TL
İzmir: 47.66 TL

GÜNCEL OTO GAZ FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 27.59 TL
İstanbul (Anadolu): 26.99 TL
Ankara: 27.49 TL
İzmir: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.34
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.08
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.81
Gazyağı
39.04

Yeni yılın başında üst üste zam gelen akaryakıt fiyatlarında indirim dalgası devam ediyor. Motorinin ardından bu kez benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim geldi. İşte 4 Mart Salı günü saat 00.01 itibariyle benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlar, şimdi de indirim dalgasıyla devam ediyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar? Sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip ederken depoyu doldurmak için indirim ve zamları araştırıyor. Son olarak indirim geldi ve akaryakıtta tekrar tabela değişti. Fiyatlar gece yarısı itibarıyla yeniden belirlendi. 4 Mart 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Canlı Borsa
Türkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldilerTürkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldiler
Dizi ve sinema sektörü ile ilgili yeni gelişme: ‘21 ayrı soruşturma yürütülüyor!’Dizi ve sinema sektörü ile ilgili yeni gelişme: ‘21 ayrı soruşturma yürütülüyor!’
Anahtar Kelimeler:
Benzin fiyatları Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin indirim güncel benzin fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

Süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık"

Süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık"

Türkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldiler

Türkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldiler

'Bu konuda çok şikayet var' Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme dönemi bitiyor

'Bu konuda çok şikayet var' Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme dönemi bitiyor

İndirim geldi, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu!

İndirim geldi, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.