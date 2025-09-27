İndirim haberini duyan koştu, kuyruk aldı başını gitti... Manisa'da izdiham tehlikesi

Manisa’nın Soma ilçesinde açılışı yapılan bir mağazada indirimli satış yapılacağı duyurulunca izdiham yaşandı.

Manisa'da indirimi duyan koştu, oluşan uzun kuyruklar ve izdiham tehlikesi sosyal medyada gündem yarattı.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN AKIN AKIN GELDİLER

Soma’nın Kurtuluş Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen bir züccaciye mağazası, tüm ürünlerde indirim uygulanacağını açıklayınca yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Mağaza yönetiminin birçok ürünü 10 TL, 50 TL ve 100 TL gibi fiyatlarla satışa sunacağını duyurması üzerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İZDİHAM YAŞANDI

Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar birbirlerini ezercesine mağazaya girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

EZİLME TEHLİKESİ ATLATTILAR

Açılış sırasında ayakkabısını kaybeden, takısını düşüren birçok kişi olurken, bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi atlattı.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle mağaza girişleri görevliler tarafından kısıtlandırılırken, dışarıda bekleyenler de sıraya girilmeleri konusunda uyarıldı. Olumsuzluk yaşanmaması için emniyet güçleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

