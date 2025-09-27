FİNANS

İndirim haberini duyan koştu, kuyruk aldı başını gitti... Manisa'da izdiham tehlikesi

Manisa'da kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem oldu. Soma ilçesinde açılışı yapılan bir mağazada ürünlerin indirimli satılacağı duyurulunca yüzlerce kişi mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. İzdiham tehlikesini atlatan bazı vatandaşların ayakkabı ve takılarını kaybettiği görüldü.

İndirim haberini duyan koştu, kuyruk aldı başını gitti... Manisa'da izdiham tehlikesi

Manisa’nın Soma ilçesinde açılışı yapılan bir mağazada indirimli satış yapılacağı duyurulunca izdiham yaşandı.

Manisa'da indirimi duyan koştu, oluşan uzun kuyruklar ve izdiham tehlikesi sosyal medyada gündem yarattı.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN AKIN AKIN GELDİLER

Soma’nın Kurtuluş Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen bir züccaciye mağazası, tüm ürünlerde indirim uygulanacağını açıklayınca yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İndirim haberini duyan koştu, kuyruk aldı başını gitti... Manisa da izdiham tehlikesi 1

Mağaza yönetiminin birçok ürünü 10 TL, 50 TL ve 100 TL gibi fiyatlarla satışa sunacağını duyurması üzerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İZDİHAM YAŞANDI

Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar birbirlerini ezercesine mağazaya girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

İndirim haberini duyan koştu, kuyruk aldı başını gitti... Manisa da izdiham tehlikesi 2

EZİLME TEHLİKESİ ATLATTILAR

Açılış sırasında ayakkabısını kaybeden, takısını düşüren birçok kişi olurken, bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi atlattı.

İndirim haberini duyan koştu, kuyruk aldı başını gitti... Manisa da izdiham tehlikesi 3

Yaşanan yoğunluk nedeniyle mağaza girişleri görevliler tarafından kısıtlandırılırken, dışarıda bekleyenler de sıraya girilmeleri konusunda uyarıldı. Olumsuzluk yaşanmaması için emniyet güçleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma izdiham mağaza
