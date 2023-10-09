İndirim üstüne indirim gelmişti! Akaryakıt fiyatları tehlikeye girdi: Petrol ve dolardan keskin atak…

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta Mart ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşamıştı. Suudi Arabistan ve Rusya, arz kesintilerini yıl sonuna kadar sürdüreceklerini açıklamalarına rağmen yüksek faiz oranlarının küresel büyümeyi yavaşlatacağı ve akaryakıt talebini düşüreceği endişeleriyle brent petrol fiyatı yüzde 11, ham petrol ise yüzde 8’in üzerinde geri çekildi.

Ancak yeni haftanın ilk gününde fiyatlar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri ile yüzde 3’ten fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,72 dolardan alıcı buldu.

“DAHA YÜKSEK DALGALANMALAR BEKLENEBİLİR”

Durumun nasıl gelişeceğine dair belirsizlik göz önüne alındığında piyasa, savaş riski primini fiyatlamaya başladı, tahminler değişti. ANZ Bank analistleri tarafından yapılan değerlendirmede, "Orta Doğu'da artan jeopolitik risk, petrol fiyatlarını destekledi. Daha yüksek dalgalanma beklenebilir" yorumunda bulundular.

ING analistleri ise, piyasadaki tüm gelişmeleri değerlendirerek hazırladığı son raporunda, “Gelecek yıl için 90 ABD Doları/varil seviyesindeki mevcut Brent tahminimizde bir miktar yukarı yönlü risk söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ

Orta Doğu’da artan savaş gerginliği dolar/TL kurunu da rekor seviyelere taşıdı. Dolar tarihinde ilk kez 28 liranın üzerini gördü.

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan dolar kuru ile brent petrolün yükselişi ile gözler tabelalara çevrildi. Benzin litre fiyatı iki indirim ile toplamda 3 lira 28 kuruş gerilemişti. Motorin (mazot) fiyatları ise 2,90 TL düşmüştü. Yükselen fiyatlar geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları için peş peşe yapılan indirimleri tehlikeye soktu.

9 EKİM 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 33,51 TL

Motorin: 37,23 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,11 TL

Motorin: 37,80 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,21 TL

Motorin: 37,95 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL





