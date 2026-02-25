FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İndirim var ama vatandaşa fırsat kalmıyor! Eş, dost, akrabadan sıra gelmiyor

Ramazan ayında birçok marka fiyat sabitleme veya indirim kampanyaları uyguladı. Ancak et satışlarından istenilen amaca ulaşılamadı. Sebebi ise kasapların marketlere dadanarak indirimli eti sabahtan bitirmesi. 2 kilogram kotası olan satışlarda kasapların çalışan ve akrabalarını göndererek ürünleri aldığı belirtildi.

İndirim var ama vatandaşa fırsat kalmıyor! Eş, dost, akrabadan sıra gelmiyor
Ufuk Dağ

Ramazan ayının en çok tartışılan konularından biri gıda fiyatları. Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitleyen kampanya raflarda sürüyor ancak reyonlarda ürün bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

İndirim var ama vatandaşa fırsat kalmıyor! Eş, dost, akrabadan sıra gelmiyor 1

REYONLAR SABAH BOŞALIYOR

Et ve Süt Kurumu desteğiyle, Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi yerel zincir marketlerde uygulanan sabit fiyat politikası vatandaşın bütçesini korumayı hedefliyor. Buna rağmen birçok mağazada sabah saatlerinde başlayan yoğunluk kısa sürede reyonları boşaltıyor. Market çalışanlarının verdiği bilgiye göre et ürünleri mağaza açıldıktan hemen sonra tükeniyor. Gün içinde gelen vatandaş ise boş dolaplarla karşılaşıyor.

EŞ-DOST-ÇALIŞAN-AKRABA...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, bazı kasap ve restoranların kampanyalı ürünü doğrudan almak yerine eş, dost, çalışan veya akrabaları aracılığıyla temin ettiğini belirtiyor. Bu yöntemle kişi başı sınır kâğıt üzerinde kalıyor. Uygun fiyatlı etler daha sonra serbest piyasa fiyatından satışa sunuluyor ya da restoran mutfağında kullanılıyor. Böylece devlet destekli uygulama zincirin son halkasında amacından sapıyor. Sonuç olarak fiyat sabitleme uygulaması kâğıt üzerinde devam ediyor ancak sahadaki tablo farklı.

İndirim var ama vatandaşa fırsat kalmıyor! Eş, dost, akrabadan sıra gelmiyor 2

"VATANDAN YÜZDE 10'UNU BİLE ALMIYOR"

Bir yerel zincirin kasap reyonunda çalışan görevli durumu şu sözlerle özetliyor:

Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10’u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok.

KİMLİK BAZLI SATIŞ ÖNERİSİ

Uzmanlar, uygulamanın daha sağlıklı işlemesi için denetim ve takip mekanizmalarının güçlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Kimlik bazlı satış, günlük kota takibi veya merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin devreye alınmasının, kampanyaların amacına daha etkin ulaşmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

MAĞDUR OLAN YİNE VATANDAŞ

Özellikle ramazan döneminde talebin belirgin şekilde artması ve arzın sınırlı kalması, mevcut sistem üzerinde doğal bir baskı oluşturuyor. Market yöneticileri ise kendilerine tahsis edilen ürün miktarının belirli bir planlama çerçevesinde gönderildiğini ve yoğun talep karşısında bu miktarın kısa sürede tükendiğini belirtiyor. Gün içinde sevkiyatın yenilenmemesi durumunda reyonların birkaç saat içinde boşalması kaçınılmaz hâle geliyor. Bu tablo, kampanyanın devam etmesine rağmen bazı tüketicilerde ürüne erişimin zorlaştığı yönünde bir algı oluşmasına neden olabiliyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu '2 il arası 2 saate düşecek' deyip duyurduHızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu '2 il arası 2 saate düşecek' deyip duyurdu
Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurduEmekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan indirim fiyat et bulyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.