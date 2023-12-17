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İndirimli altına hücum! 400 TL daha ucuz çeyrek altını duyan koştu... Kuyruğun sonu gözükmedi

17.12.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Ankara'da yeni açılan bir mağaza, açılışa özel çeyrek altında indirime gidince, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Sıraya erken saatlerde girmeyi başaranlar, 400 lira indirimle çeyrek altına kavuşurken; ilk 500'e giremeyenler ise elleri boş döndü.

İndirimli altına hücum! 400 TL daha ucuz çeyrek altını duyan koştu... Kuyruğun sonu gözükmedi

Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcılar da fiyatları yakından takip ediyor. Altına olan ilgiyi değerlendirmek isteyen Ankara Mamak'taki bir mağaza ise 'indirimli altın' kampanyası başlattı.

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400 TL İNDİRİMLİ ÇEYREK ALTIN

Ankara'da yeni açılan mağazada 500 çeyrek altının indirimle satılacağı haberini duyanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girdi.

altıun

Show Haber'de yer alan habere göre; piyasada 3 bin 200 TL civarından satılan çeyrek altında 400 TL'lik indirimi duyanlar, fırsatı da kaçırmak istemedi.

KUYRUĞUN SONU GÖRÜNMEDİ

İçeride adım atılacak yer kalmazken, dışarıda da kuyruğun sonu görünmedi.

kuyruk

Nakit para karşılığı 500 tane çeyrek altın dağıtılırken, ilk 500'ün içine giremeyenler ise evine eli boş döndü.

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