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İngiliz Ticaret Odası Türkiye ile de anlaşma istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

AB’den ayrılan İngiltere ile Kanada arasında geçici ticari anlaşma imzalandı.

İngiliz Ticaret Odası Türkiye ile de anlaşma istiyor

İngiltere Ticaret Odası, önemli pazarlardan biri olan Türkiye ile de acilen benzer bir anlaşma talep ediyor.Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere, Kanada ile geçici bir ticaret anlaşmasına imza attı. Her iki ülke, söz konusu anlaşma ile ikili ticari ilişkilerini Brexit geçiş süresinin sona ermesinin ardından da kalıcı şekilde devam ettirmeyi amaçladığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau, iki ülke arasındaki ticareti düzenleyen anlaşmayı dün video konferası ile yapılan bağlantı ile imzaladı. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı, söz konusu geçici anlaşma ile 2021'den itibaren yapılması hedeflenen yeni ve değişen koşullara uygun bir anlaşmanın önünün açıldığını vurguladı.

Birleşik Krallık, geçen Ocak ayı itibarı ile Avrupa Birliği'nden resmen çıkmıştı. Brexit geçiş süreci ise bu sene sonunda sona eriyor.

Ticaret Odası: Türkiye ve Singapur ile de imzalansın

Kanada ile imzalanan geçici anlaşmayı memnuniyetle karşılayan İngiliz Ticaret Odası (BCC), benzer anlaşmaların önemli pazarlar olan Türkiye ve Singapur ile imzalanması gerektiğini vurguladı. BCC Genel Direktörü Adam Marshall, bu ülkelerle çalışan ihracatçı, ithalatçı ve bunlarla bağlantılı tedarik zirncirinin zarar görmemesi için benzer anlaşmalar imzalanmasının "acil ve elzem" olduğunu belirtti. Brexit geçiş sürecindeki İngiltere, geçen ay da Japonya ile ikili bir ticaret anlaşması imzalanması konusunda uzlaşma sağladığını duyurmuştu. Söz konusu anlaşmanın, Japonya'nın Avrupa Birliği ile arasındaki anlaşma ile aynı olduğu belirtiliyor.

Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği ile arasında imzalanması hedeflenen serbest ticaret anlaşmasının akıbeti ise hala belirsizliğini koruyor. Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilediği ülke ile Brüksel arasında uzlaşma sağlanamaması halinde ticari açıdan tam bir kırılma bekleniyor. Taraflar zaman baskısı altında olduğundan önümüzdeki günlerde bir anlaşma sağlanması muhtemel olarak görülüyor. Cuma günü Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Londra ile müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, diğer yandan hedefe hala metrelerce uzak olunduğunun da altını çizmişti.

dpa/ETO,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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