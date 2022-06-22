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İngiltere'de enflasyonda yeni zirve! 40 yılın...

22.06.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de enflasyon Mayıs ayında da 40 yılın zirvesinde kalmaya devam etti. Artan enerji ve gıda maliyetlerinin etkisiyle Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi Haziran 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere'de enflasyonda yeni zirve! 40 yılın...

İngiltere enflasyonu, akaryakıttan gıdaya, elektrikten içeceklere kadar geniş çaplı fiyat artışlarıyla 40 yılın zirvesine ulaştı.
Mayıs ayında tüketici fiyatları eçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 arttı. Nisan ayında yıllık fiyat artışı yüzde 9,0 olmuştu.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yaptığı açıklamada, "Gıda fiyatlarında devam eden artışlar ve rekor yüksek petrol fiyatları bu yıl geçen yıldan daha az artan giyim eşyası fiyatları ve bilgisayar oyunu fiyatlarında düşüş ile dengelenmeye çalışıldi" dedi.

Mayıs ayında enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon yıllık yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında çekirdek enflasyon yüzde 6,2 seviyesindeydi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İngiltere
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