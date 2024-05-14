FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İngiltere'de işsizlik 2023 döneminden beri en yüksek seviyesinde: Yüzde 4,3'e yükseldi

İngiltere'de işsizlik 2023 döneminden beri en yüksek seviyesinde: Yüzde 4,3'e yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.05.2024 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de işsizlik ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e yükseldi. Ülkede işsizlik, Mayıs-Temmuz 2023 döneminden beri en yüksek seviyesini gördü. İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık artış bu dönemde yüzde 6, ikramiyeler dahil maaşlarda yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

İngiltere'de işsizlik 2023 döneminden beri en yüksek seviyesinde: Yüzde 4,3'e yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin ilk çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda artış göstererek ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e çıktı, istihdam ise yüzde 74,5 oldu. Ülkede işsizlik Mayıs-Temmuz 2023 döneminden beri en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyona göre ayarlanmış (reel) düzenli ve toplam maaşlar ise sırasıyla yüzde 2 ve 1,7 artış gösterdi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin işaretleri görmeye devam ettiklerini belirtti.

Çalışanların ücretlerindeki artışın yüksek kaldığını kaydeden McKeown, enflasyona göre ayarlanmış ücret artışının son 2 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ifade etti.

(AA)


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömer Bolat'tan ABD'ye mesajÖmer Bolat'tan ABD'ye mesaj
Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,7 arttıTavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,7 arttı
Kayıtlı işsiz sayısı Nisan'da arttıKayıtlı işsiz sayısı Nisan'da arttı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere işsizlik
En Çok Okunan Haberler
İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli

İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Ekipler harekete geçti

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Ekipler harekete geçti

IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

Mevduat faizinde ikili sistem!

Mevduat faizinde ikili sistem!

Hermès'in sahibi 12 milyar dolarlık servetini kime bırakacağını açıkladı! Şaşkına çeviren karar

Hermès'in sahibi 12 milyar dolarlık servetini kime bırakacağını açıkladı! Şaşkına çeviren karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.