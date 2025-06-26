FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi mayısta 82,5 puan oldu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 82,5 puana yükseldi.

İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi mayısta 82,5 puan oldu

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları yayımlandı. Buna göre, Bileşik Endeks mayıs ayında sınırlı ölçüde artarak yılın ilk yükselişini gösterdi. Mevsimsellik olumlu etki yaratırken, ihracat pazarlarındaki korumacılık belirsizliği ise negatif etki gösterdi.

Buna rağmen Türkiye’ye dönük güvenli tedarikçi talebi görüldüğüne yer verilen rapora göre, mayıs ayında Faaliyet Endeksi önemli ölçüde artarken, Güven ve Beklenti endeksleri ise geriledi.

Gelişmeler sonucunda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 82,5 puana yükseldi. Bileşik Endeks, geçen yılın mayıs ayını ise 94,1 puan ile tamamlamıştı.

Yurt içi ve yurt dışındaki koşullar, Bileşik Endeks için zorlu bir döneme işaret ediyor. Bileşik Endeks'in, haziran ayında ve yılın üçüncü çeyreğinde, ilave sıkılaşma önlemleri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekillenerek toparlanma çabası içinde olması bekleniyor.

FAALİYET ENDEKSİ 2,8 PUAN YÜKSELDİ

Türkiye İMSAD’ın hazırladığı rapora bakıldığında Faaliyet Endeksi mayıs ayında önemli ölçüde artış gösterdi. İhracat pazarlarında tarife endişeleri temel belirleyici oldu. Öte yandan, ticaret belirsizliği Türk ürünlerine talebi artırırken, mevsimsellik etkileri bu kez olumlu yönde yansıma gösterdi.

Rapora göre, mayıs ayında Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 127,6 puana çıktı. Bu sonuçla birlikte Faaliyet Endeksi, geçen yılın mayıs ayı seviyesinin ise altında kaldı. Mayıs ayında yurt içi satışlar bir önceki aya göre belirgin şekilde artarken, iç talep de normalleşme başladı. İç satışlar artarken, ihracat da mayıs ayında yükselme gösterdi.

Ayrıca, küresel ticarette korumacılık endişeleri belirsizliği artırırken, pazarlarda durağanlık yükseldi. Ek olarak, Türkiye'nin güvenli tedarikçi özelliği öne çıktı. Mayıs ayında üretim artarken, cirolar da belirgin artış gösterdi.

İnşaat malzemesi sanayisinde faaliyetler, sıkılaşma politikaları ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler tarafından belirleniyor. Ayrıca, iç pazarda ilave sıkılaşma önlemleri ile talep normale döndü.

Faaliyet Endeksi'nin haziran ayında ve yılın üçüncü çeyreğinde toparlanma sürecini sürdürmesi öngörülüyor.

GÜVEN ENDEKSİ 55,9 PUAN VE BEKLENTİ ENDEKSİ 67,2 PUAN OLDU

Rapora göre, mayıs ayında Güven Endeksi sınırlı ölçüde geriledi. Güven kaybı, mayıs ayında yavaşlayarak devam etti. Mayıs ayında güven seviyesi bir önceki aya göre 0,7 puan düşerek 55,9 puan seviyesine indi. Güven Endeksi, geçen yılın mayıs ayını ise 69,5 puan ile kapatmıştı.

Beklenti Endeksi, mayıs ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Küresel ticarette korumacılık endişeleri de beklentileri olumsuz etkiledi. Ek olarak, üretimde iyimserlik korundu.

Yaşanan süreçlerin etkisiyle, Beklenti Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 67,2 puana indi. Geçen yılın mayıs ayında ise Beklenti Endeksi 79,5 puan seviyesinde gerçekleşmişti.

Gelecek üç aya yönelik üretim ve yatırım beklentisi artarken, istihdam beklentileri ise sınırlı ölçüde düştü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dava süreci 2 yıl sürmüştü! Mahkemeden Martı kararıDava süreci 2 yıl sürmüştü! Mahkemeden Martı kararı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Anahtar Kelimeler:
İnşaat sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanı bozuldu... Sarıyer'deki cinayette yeni detay: Son yazışmaları ortaya çıktı

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanı bozuldu... Sarıyer'deki cinayette yeni detay: Son yazışmaları ortaya çıktı

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor, 3 ürün listeye girdi

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor, 3 ürün listeye girdi

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığında ikinci teklif yarın sunulacak

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığında ikinci teklif yarın sunulacak

3 yılın en düşük seviyesi! 'Satışlar yoğun şekilde yeniden başladı'

3 yılın en düşük seviyesi! 'Satışlar yoğun şekilde yeniden başladı'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.