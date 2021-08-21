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İnsanlara ve hayvanlara zarar verenler sipariş ediyor! Yılan kapanlarına talep arttı

21.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte kırsal alanlarda ortaya çıkan yılanlar nedeniyle yılan kapanlarına talep arttı. Kentte 28 yıldır marangozluk yapan Bedih Karataş, yemin kokusuna gelen yılanın çıkamayacağı şekilde tasarlanan el yapımı kapanların sıcaklıkla rağbet gördüğünü söyledi. Tanesi 80 TL'den satılan kapanlara sadece Şanlıurfa değil, Türkiye'nin birçok kentinden de talep olduğunun altı çizildi.

Türkiye’nin en sıcak illerinin Şanlıurfa’da, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması ile birlikte kırsal bölgelerde sıkça yılanlar görülmeye başlandı. Yılanların insanlara ve hayvanlara zarar vermesinden endişe edenler, marangozlar tarafından hazırlanan kapanlardan satın alıyor. Şanlıurfa'da marangozluk yapan ve yılanların hareket etmesini engelleyen kapan imal eden Bedih Karataş, hava sıcaklığının devam etmesiyle sıkça görülen yılanlar için kapan satışlarını arttırdığını söyledi. Son zamanlarda özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların kapan satın aldığını anlatan Karataş, "Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle köy ve kırsal bölgelerde yılanlar sıkça görülmeye başlandı. Bu durumdan korkan ve tedirgin olanlar da bizlerden kapan sipariş ediyor. El emeğiyle yaptığımız kapanlar, içindeki yemin kokusuna gelen yılanın hareket alanını kısıtlıyor ve dışarı çıkmasına engel oluyor" diye konuştu.

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TANESİ 80 TL!

Yıllardır kapan yaptığını dile getiren Karataş, tanesini 80 liradan sattıkları kapanlara sadece Şanlıurfa değil, Türkiye'nin değişik kentlerinden de talep geldiğini belirtti. Öte yandan sıcak hava dolayısıyla yaşadığı kırsal mahallede yılan korkusu yaşadığını ifade eden Sinan Özkaya, ev ve hayvanlarını besledikleri ağılların bulunduğu bölgelere kapan kurarak önlem aldıklarını söyledi.

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(DHA)

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Şanlıurfa
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