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Instagram çöktü mü? Instagram DM çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar mesaj kutularına ulaşamıyor!

11.01.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram çöktü mü, Instagram DM çöktü mü?, mesajlarım neden iletilmiyor?' sorularının cevabı en çok aranılan konular arasında yerini aldı. Birçok kullanıcı sosyal medya hesabı olan Instagram'a giriş yapamıyor. Giriş yapabilenler de dm( Instagram direct message) gönderemiyor. Peki Instagram çöktü mü, Instagram DM çöktü mü, neden mesajlar iletilmiyor? İşte detaylar...

Instagram çöktü mü? Instagram DM çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar mesaj kutularına ulaşamıyor!

'Instagram DM çöktü mü?' sorusu oldukça yoğun bir şekilde aratılıyor. Kullanıcılar Instagram DM'lerine giremiyor. Aynı zamanda mesajlarının da iletilmediğini fark eden sosyal medya kullanıcıları bir sorun olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Instagram DM çöktü mü, bir açıklama geldi mi? İşte merak edilenler...

INSTAGRAM, INSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler uygulamalarından olan Instagramda şu sıralar sorun yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya hesabına griş yapamıyor. Kimisinin de dm kutusu çalışmıyor, mesajları iletilmiyor. Yaşanan bu sorun sonrasında akıllara ilk olarak Instagram çöktü mü sorusu geliyor.

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KULLANICILAR AÇIKLAMA BEKLİYOR

Hesaplarında sorun yaşayan Instagram kullanıcıları yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekliyor. Son dönemde siber suçların iyice artış göstermesi nedeniyle bilgi güvenliğinden tedirgin olan kullanıcılar yaşanan bu sorun için bir açıklama haberi beklemekteler.

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Yaşanan sorunun devam etmesi halinde Instagram Türkiye temsilciliğinden bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

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