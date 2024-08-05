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Instagram yasağı tuzu biberi oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı! Esnaf da çaresiz: Esenler Otogarı gibi müşteri çekmeye çalışıyorlar...

05.08.2024 07:06
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Tatil sezonunda bu yıl rota değişti. Şişirilen fiyatlar ve Yunan adaları seçeneği sonrası getirilen Instagram yasağı da tuzu biberi oldu; Çeşme sokakları bomboş kaldı. Önceki yıllarda iğne atsan yere düşmeyecek kadar yoğun olan Alaçatı gecelerinde sessizlik hakim. Daha önceleri rezervasyonla dahi yer bulunamayan işletmeler, şimdilerde fix menü yaparak müşteri çekmeye çalışıyor.

Instagram yasağı tuzu biberi oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı! Esnaf da çaresiz: Esenler Otogarı gibi müşteri çekmeye çalışıyorlar...

MYNET DETAY | Türkiye'nin en gözde tatil yerlerinden olan Çeşme adeta bomboş kaldı. Yaz sezonunun sonuna doğru ilerlerken, önceki yıllarda iğne atsan yere düşmeyen Alaçatı sokaklarında esnaf adeta sinek avlıyor.

Her sene biraz daha şişirilen fiyatlar, aşırı pahalılık özellikle yerli turistleri Çeşme'den soğuturken; özellikle Yunan adalarındaki görece daha uygun olan fiyatlar, bu yıl tatil rotasını değiştirdi.

YUNAN ADASI ALTERNATİFİ, ÇEŞME'Yİ BOŞ BIRAKTI

Daha uygun fiyata tatil yapmak isteyen vatandaşlar, Yunan adalarına adeta akın ederken; Çeşme sokakları ise boş kaldı.

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INSTAGRAM YASAĞI TUZU BİBERİ

Son olarak Instagram yasağıyla birlikte verilecek tatil pozları da rafa kalkarken, özellikle Alaçatı adeta sessizliğe büründü.

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ALAÇATI SOKAKLARI SESSİZ

Önceki yıllarda adım atacak yer olmayan sokaklar bomboş kalırken, eğlence mekanları ve restoranlarda ise sessizlik hakim.

YER BULUNAMIYORDU, ŞİMDİ MÜŞTERİ ARIYORLAR

Alaçatı'nın bu yılki sessizliği ve sakinliği esnafı da çaresiz bıraktı. Beklenilen çok altında bir yoğunlukla geçirilen sezonda, işletmeler fix menü yaparak müşteri çekmeye çalışıyor.

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Daha önceleri rezervasyonla dahi yer bulunamayan, tıklım tıklım olan mekanlar; bu yıl ise Alaçatı sokaklarında yürüyenlere "Sana 1500 olur sana 2000 olur" diyerek müşteri çekmeye çalışıyor.

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Alaçatı çeşme
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