İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte yurt dışından yapılan siparişlerde bir dönem sona eriyor. Yeni düzenlemeyle beraber gümrüksüz alışveriş dönemi bitti. Daha önce 30 euro altındaki alışverişlerde gümrük muafiyeti uygulanıyordu. Düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ufuk Dağ

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Karar ile, yurt dışından 30 euro'ya kadar olan eşyaların, posta veya kargoyla gümrüksüz getirilmesine izin veren, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

NTV'de yer alan habere göre karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. İstisnanın kaldırılmasının ardından yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.

SON ZAMANLARDA GÜNDEMDEYDİ

İnternet üzerinden yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı daha önce de iddia edildi.

Avrupa Birliği, bu alışveriş yönteminde, 150 euro muafiyeti 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesinden sonra, Türkiye’de de 30 euroluk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanacağı öne sürülüyordu.

30 EUROYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

6 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelere göre, bireysel olarak yurt dışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.

2024 yılı aralık ayında bu bedel üzerinde yeni kararlar alındı. Kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle sınır 27 euroya çekildi. Her siparişe, 3 euro kargo bedeli eklendi.

Özellikle hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye’ye gönderilen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor. Ayrıca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na bazı özel ürünler için yüzde 20 oranında maktu vergi alınıyor.

KARGO ÜCRETİ 30 EUROYA DAHİLDİ

27 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatına kargo masrafları da dahil edildi. Eşya bedeli toplamda bedel 30 euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.

Örneğin, yurt dışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 euroya alınan bir ürünün, Türkiye'ye gelmesi için ödenecek 2 euroluk kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 euro oluyordu. Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 30 Euroluk alışveriş limitini aştığından gümrük müşavirliği hizmetine tabi oluyordu.

