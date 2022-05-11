İnternet satışına 'müdahale' için yasal düzenleme: Eğer bu şartlar sağlanmazsa...

İnternet satışlarının yasal güvenceye kavuşturulması için harekete geçildi. Yanıltıcı ve aldatıcı ürünler e-ticaret platformlarına getirilecek yeni düzenleme ile ortadan kaldırılacak. Firmalar belli şartlarda ürünlerinin e-ticaret platformları üzerinden satış iznini iptal edebilecek. Eğer bir beyaz eşya ya da elektronik üreticisi, e-ticaret sitesinde güvenli ödeme, sigortalı kargo gibi tüketici lehine uygulamalar olmadığını tespit ederse ya da tüketicilerin online çağrı merkezi üzerinden şikayetini iletemediğini belirlerse, o e-ticaret sitesinde ürününün satılmamasını talep edebilecek. Büyük markalar, e-ticaret sitelerindeki satıcılarının kendi logolarını kullanmasını talep edebilecek. E-ticaret siteleri, satıcılara ait görsel gibi materyalleri kullanıma kapatamayacak, Üretici firmalar, gereken şartların sağlanması durumunda bir e-ticaret sitesinin ürünlerini satmasını “popüler olmama” gibi gerekçelerle engelleyemeyecek.

BEYAZ EŞYAYA FİYAT GÖZETİMİ

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, önümüzdeki dönemde internet satış sitelerinde daha fazla dikkat edilecek bir diğer konu da “yeniden satış fiyatı belirlenmesi” olacak. Bir ürünün tüm platformlarda aynı fiyatla satılması konusu bu bakımdan mercek altına alınacak. Özellikle beyaz eşya ve küçük ev eşyalarının satışı bu noktada gözlemlenmeye devam edecek.

TAKVİYE GIDA DEVAM EDECEK

İnternetten takviye gıda satışında ise bazı büyük markaların “başka yerde satılanlar sahte olabilir” iddiasıyla sadece kendi sitelerinde satış yapma gibi talepleri olduğu öğrenilirken, buradaki eğilimin e-ticaret sitesinden satışın devamı yönünde olduğu belirtildi. Yetkililer, e-ticaret platformlarından satılan gıda takviyesi ve sporcu gıdası gibi ürünlerin iade gibi seçeneklerinin daha kolay olduğuna, sahte ürünlere ise farklı yerlerde de rastlanabileceğine işaret etti.



