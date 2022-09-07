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İnternette 2 bin lira, onlar 350 liraya satıyor! Yoğun ilgi var

07.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalimanı ve gümrüklerde unutulan valizler, ihaleyi kazanan firma tarafından Van’da satışa çıkarıldı. Firma yetkisi internette 2 bin liraya satılan valizleri 5’te birine satığını belirterek, özellikle il dışına çıkan öğrencilerin yoğun talebiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi

İnternette 2 bin lira, onlar 350 liraya satıyor! Yoğun ilgi var

Yurtiçi ve yurt dışından gelen yolcuların havalimanlarında unuttuğu ürünler, ihale usulü yöntemiyle satışa çıkarıldı. Binlerce valizin satıldığı ihaleyi kazanan Çanta İstanbul, Beşyol mevkiindeki dükkanda ürünleri satışa sundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanta İstanbul yetkilisi Hayati Demir, yaklaşık bir ay önce satışa sundukları valizlere yoğun bir talebin söz konusu olduğunu ifade ederek, “İlimize ve bölgemize nasıl en iyi hizmeti sağlayabiliriz diye çaba içerisindeydik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde gümrükte, havalimanlarında unutulan valizleri büyük zorluklarla ilimize getirdik. Bu valizleri 4’te bir, 5’te bir, bazen 6’da bir fiyata satıyoruz. İlimize güzel bir hizmet sağladığımızı düşünüyorum. Müşterilerimiz memnun, biz memnunuz” dedi.

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Türkiye’nin her yerinden valizleri alıp, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Demir, “Bazen müşterilerden alıyoruz, unutulan valizler oluyor. Bu valizlerin varsa ufak tefek tamir veya tadilatını yapıyoruz. Daha sonra da bunu uygun fiyatla vatandaşlara sunuyoruz. Şu anda fiyatlarımız kaliteli ürünlerde 350 TL’den başlayıp 700 TL’ye kadar çıkabiliyor. Tabi bunların internet fiyatları ise 2 bin, 3 bin TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

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Özellikle il dışına çıkan öğrencilerin yoğun talebiyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Demir, “Bu bir hizmettir. Kaliteli ürünü uygun fiyata sunuyoruz. Özellikle öğrenci kesiminden yoğun bir rağbet var. Bir aydır açmamıza rağmen yaklaşık 450 valiz satışımız oldu. Yurt dışına gidecek olan vatandaşlar, il dışına çıkan öğrenciler rağbet gösteriyor. En çokta bez valizler tercih ediliyor. Bu insanlara verdiğimiz hizmet bizleri de mutlu ediyor. Herkesin gelip görmesini istiyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlar ise kaliteyi ucuza aldıklarını belirterek, firma sahiplerine teşekkür ettiler.

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