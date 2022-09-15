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İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! 1 Ekim’de başlayacaktı: Tarih değişti

15.09.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten yapılan teknolojik alet alışverişlerine getirilen cayma hakkı kısıtlaması ertelendi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Ekim’de yürürlüğe girecek düzenlemenin 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmesine karar alındı.

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! 1 Ekim’de başlayacaktı: Tarih değişti

Ticaret Bakanlığı tarafından Ağustos’ta yapılan düzenlemeyle internet alışverişlerindeki iade işlemlerine çeşitli kısıtlamalar gelmişti. Buna göre, mesafeli satışlarda telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda cayma hakkı kaldırılmıştı. Cayma hakkının kullanıldığı ürünler için de kargo ücretinin müşteri tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu düzenleme 1 Ekim 2022’de yürürlüğe girecekti. Ancak bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada değişikliklerin yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirtildi.

İADE SÜRESİ UZATILDI

Ticaret Bakanlığı’nın detaylarını duyurduğu yönetmelik ile ürün iade süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. İadelerde kartın kullanılabilir limitine, tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirildi. Böylece tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırıldı. Ayrıca kişiselleşen bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi.


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Anahtar Kelimeler:
online alışveriş
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