THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanya kapsamında 1 Aralık'a kadar bilet alan yolcular, 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihlerinde indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek.

AVRUPA'NIN PEK ÇOK ŞEHRİ KAMPANYA KAPSAMINDA

Kampanya kapsamında gidiş-dönüş biletler Priştine'ye 119, Tiran, Üsküp ve Saraybosna'ya 129, Tivat ve Podgorica'ya 139, Atina ve Selanik'e 149, Ljubljana ve Zagreb'e 189 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Dubrovnik, Belgrad, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari ve Palermo'ya 199, Sevilla, Milano, Roma, Venedik ve Bologna'ya 209 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

BİLET FİYATLARI 249 DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo'ya 219, Paris ve Nice'e 229, Lizbon ve Porto'ya ise 249 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek.

THY'nin resmi internet sitesinde geçerli olan kampanya fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebilecek.

Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır