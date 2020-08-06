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İnternetten altın alacaklara kritik uyarı! 'Ucuz altın satışlarına kanmayın'

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, e-alışveriş yapanların değerinden düşük fiyata satışa sunulan ürünler konusunda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek tüketicilere “Kar ettim derken zarara uğramayın” uyarısında bulundu.

İnternetten altın alacaklara kritik uyarı! 'Ucuz altın satışlarına kanmayın'

Bakal, AA muhabirine, elektronik alışveriş yapan birçok tüketicinin mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek piyasa değeri standart olan ürünlerin e-alışveriş sisteminde daha ucuzu bulunduğunda tüketicinin zafiyet gösterdiğini dile getirdi. Son haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları nedeniyle internet üzerinden "ucuz altın" arayışlarının yanlış olduğuna değinen Bakal, şöyle konuştu:

"Tüketicinin karşısına çıkan cezbedici fiyatlar bazen hata yapmasına sebep olabiliyor. Tüketici bugün 469 lira olan gram altını internette 430 liraya görünce hemen almak istiyor. Fakat ağırlığı, kalitesi, gerçekliği konusunda şüphe etmek gerekir. Çünkü ülkenin her yerinde fiyatı sabit olan bir ürünü daha ucuza almak böyle kolay olamaz. Derneğimiz ve yönetimimizin ortak çağrısı, güvenli e-alışveriş sitelerinin tercih edilmesi yönündedir. Bu sayede hem hızlı bir alışveriş gerçekleştirirsiniz hem de zarar etmemiş, kandırılmamış olursunuz."

'ŞEFAF KARGO GÜVEN VERİYOR'

Bakal, yaşanan dolandırıcılıkların güvenilir hizmet veren kurumları da itibarsızlaştırmaya sürüklediğini anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz işinizi dört dörtlük yapıyorsunuz fakat birileri tüketiciyi dolandırdığı için siz de mağdur oluyorsunuz. Birçok güvenilir e-alışveriş sitesi bu sebeple sahasında hizmet verirken zorlanıyor. Çözüm üretmek adına satılan ürünü şeffaf kargoyla gönderen firma sayısı arttı. Çünkü şeffaf kargo güven veriyor. Tüketici siparişini verdiği ürünü teslim almadan önce görerek bir nebze de olsa rahatlıyor. Alışveriş yaparken site adresinin tam doğru olduğuna bakın. Ödemelerde sanal kart kullanmaya çalışın. Sunucu sitenin güven damgasının bulunmasına ve alışveriş esnasında onay verilen sözleşmenin dikkatle okunmasına özen gösterin."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden alışverişin artığını ifade eden Bakal, şunları kaydetti:

"Tüketici gördüğü, beğendiği ürünün kendisine gelmesini bekliyor. e-alışverişte en büyük handikap bu. Görselini gördüğünüz ürünün size gelmemesi. Bu nedenle de güvenilir siteleri tercih etmek, e-alışverişte hayal kırıklığının önüne geçecektir."

KAYNAK:AA

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