İnternetten öğrenip kurs vermeye başladı! Boş zamanını değerlendirmek isterken dükkan sahibi oldu 'Çok rağbet görüyor'

Zonguldak'ta yaşayan 50 yaşındaki Necla Özçelik, yaklaşık 4 yıl önce internetten hasır çanta yapımını öğrendi. Zamanla kendisini geliştirerek yaptığı çantaların çevresindekilerce beğenilmesi üzerine ürünlerini satmaya başladı.

KURS VERMEYE BAŞLADI

Daha sonra dükkan açan Özçelik, ürünlerini pek çok kente göndermenin yanı sıra çeşitli etkinliklerde sergiliyor. Özçelik, farklı modellerde çantaların yapımını öğretmek amacıyla ev hanımlarına kurs vermeye başladı.

İLK ÖNCE SOSYAL MEDYA SONRA DÜKKAN

Kendi imkanlarıyla bu işe başladığını söyleyen Özçelik, internette videoları izleyerek çanta yapmaya başladığını anlatarak, "Ürünlerim büyük rağbet gördü. Sosyal medya hesabı açarak oradan satışa başladım. Sonradan dükkan açtım." dedi.

YURT DIŞINDAN DA RAĞBET VAR

Özçelik, ürünlerine ülkenin farklı şehirlerinden ve yurt dışından da ilgi olduğunu belirterek, "Hem ürünlerimi satıyorum hem de kursiyerlere yapımını gösteriyorum. Ev hanımlarının yaptıkları çantaları sergilerde, fuarlarda satıyoruz. Onlar da para kazanıyor, ailelerine maddi destek oluyorlar" diye konuştu.

Üretmenin önemine işaret eden Özçelik, "Kadınlara hep destek oldum. Bence her insan bir şeyler üretmeli. Kendilerine güvensinler, kadınlar her şeyi yapabilir" ifadesini kullandı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır