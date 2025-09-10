FİNANS

iPhone 17 fiyatı konuşulurken, Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

iPhone 17 serisi dün akşam büyük bir törenle tanıtıldı. Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği tanıtım sonrası milyonlar "iPhone 17 fiyatı ne kadar? Türkiye'de kaç TL'ye satılacak?" sorularına yanıt ararken, bir de 'çapraz askı' çıktı. Apple'ın tanıttığı iPhone'a özel 'çapraz askı'nın fiyatı ise tartışma yarattı, gören bir daha baktı.

Devrim Karadağ

Apple merakla beklenen iPhone 17 serisini düzenlenen özel lansmanla tanıttı. Özel tanıtım sonrası "iPhone 17 fiyatı ne kadar? Türkiye'de kaç TL'ye satılacak?" soruları da yanıt buldu. Buna göre; iPhone 17 78 bin TL, iPhone 17 Air 98 bin TL, iPhone 17 Pro 108 bin TL, iPhone 17 Pro Max 120 bin TL'den satışa sunuldu. Yeni iPhone fiyatları konuşulurken, Apple yine boş geçmedi.

APPLE'DAN IPHONE İÇİN ÇAPRAZ ASKI

Apple, özel lansmada yeni seri, saatler ve kulaklıkların yanı sıra yeni aksesuarı Çapraz Askı'yı da tanıttı.

Webtekno'daki habere göre; iPhone’u ellerinizi kullanmadan ve rahat bir şekilde taşımanız için seçili Apple kılıflarıyla uyumlu olan yeni Çapraz Askı, özellikle telefon hırsızlıklarının bolca olduğu lokasyonlarda telefonlarınızı güvenle taşımanızı ve kullanmanızı sağlayacak şekilde üretildi.

ÇAPRAZ ASKI FİYATI NE KADAR?

10 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan yeni Çapraz Askı aksesuarı 3.499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken; sosyal medyada da gündem oldu.

YENİ ÇAPRAZ ASKI NASIL KULLANILIYOR?

%100 geri dönüştürülmüş PET kumaşlardan özenle üretilen kusursuz ve dar dokuma askılar, Apple'ın belirttiğine göre telefonunuzla birlikte vücudunuzu konforlu bir şekilde sarıyor.

Paslanmaz çelik sürgülü mekanizmaya sahip esneyebilen yerleşik mıknatıslar sayesinde kayış uzunluğunu kendinize göre kolayca ayarlayabildiğiniz Çapraz Askılarda bu sayede askının iki tarafı da sağlam ve düzgün şekilde hizalı kalıyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

