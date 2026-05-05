iPhone'lara zam geldi! Phone 17 ve AirPods fiyatları güncellendi

Apple, Türkiye’de iPhone 17 serisi ve AirPods modellerine zam yaptı. Fiyat güncellemesi bugünden itibaren devreye girdi.

Cansu Çamcı
Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarında artışa gitti. Özellikle iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinde yapılan zamlar, üst segment cihazların erişilebilirliğini daha da zorlaştırdı.

Güncellenen fiyat listesiyle birlikte birçok modelde çift haneli oranlara yaklaşan artışlar görülüyor.

İPHONE 17 AİLESİNDE FİYATLAR ARTTI

Yeni fiyatlandırmaya göre Apple’ın en güncel akıllı telefon ailesi olan iPhone 17 serisinin tüm modelleri zamdan etkilendi. iPhone 17’nin başlangıç fiyatı 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükselirken, daha üst segmentte konumlanan iPhone 17 Pro 119.999 TL’ye, iPhone 17 Pro Max ise 132.999 TL’ye çıktı.

Daha uygun fiyatlı seçenek olarak konumlandırılan iPhone 17e modeli de zamlanan ürünler arasında yer aldı. Bu modelin 256 GB versiyonu 59.999 TL’ye, 512 GB versiyonu ise 73.999 TL’ye yükseldi.

EN PAHALISI 189 BİN TL!

Özellikle en yüksek depolama kapasitesine sahip olan 2 TB hafızalı iPhone 17 Pro Max modeli, 189 bin TL’lik fiyatıyla serinin en pahalı seçeneği haline geldi.

Şirket, iPhone modellerinin yanı sıra AirPods ailesindeki fiyat etiketlerini de güncelleyerek Türkiye operasyonundaki tüm popüler ürünlerin maliyet tablosunu değiştirmiş oldu.

AIRPODS FİYATLARI DA ARTTI

AirPods Pro 3, 13 bin 999 liradan 15 bin 499 liraya, AirPods 4, 7 bin 999 liradan 8 bin 999 liraya çıktı.

IPHONE 17 TANITILDIĞINDA DOLAR NE KADARDI?

iPhone 17 geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve tanıtıldığı gün dolar 41,20 lira seviyelerindeydi. Bugün ise dolar 45,22 lira seviyelerinde işlem görüyor. Başka bir deyişle tanıtımından bu yana dolar yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

İŞTE GELEN ZAMLAR VE ESKİ FİYATLARI...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

