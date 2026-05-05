iPhone'lara zam geldi! Phone 17 ve AirPods fiyatları güncellendi

Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarında artışa gitti. Özellikle iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinde yapılan zamlar, üst segment cihazların erişilebilirliğini daha da zorlaştırdı.

Güncellenen fiyat listesiyle birlikte birçok modelde çift haneli oranlara yaklaşan artışlar görülüyor.

İPHONE 17 AİLESİNDE FİYATLAR ARTTI

Yeni fiyatlandırmaya göre Apple’ın en güncel akıllı telefon ailesi olan iPhone 17 serisinin tüm modelleri zamdan etkilendi. iPhone 17’nin başlangıç fiyatı 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükselirken, daha üst segmentte konumlanan iPhone 17 Pro 119.999 TL’ye, iPhone 17 Pro Max ise 132.999 TL’ye çıktı.

Daha uygun fiyatlı seçenek olarak konumlandırılan iPhone 17e modeli de zamlanan ürünler arasında yer aldı. Bu modelin 256 GB versiyonu 59.999 TL’ye, 512 GB versiyonu ise 73.999 TL’ye yükseldi.

EN PAHALISI 189 BİN TL!

Özellikle en yüksek depolama kapasitesine sahip olan 2 TB hafızalı iPhone 17 Pro Max modeli, 189 bin TL’lik fiyatıyla serinin en pahalı seçeneği haline geldi.

Şirket, iPhone modellerinin yanı sıra AirPods ailesindeki fiyat etiketlerini de güncelleyerek Türkiye operasyonundaki tüm popüler ürünlerin maliyet tablosunu değiştirmiş oldu.

AIRPODS FİYATLARI DA ARTTI

AirPods Pro 3, 13 bin 999 liradan 15 bin 499 liraya, AirPods 4, 7 bin 999 liradan 8 bin 999 liraya çıktı.

IPHONE 17 TANITILDIĞINDA DOLAR NE KADARDI?

iPhone 17 geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve tanıtıldığı gün dolar 41,20 lira seviyelerindeydi. Bugün ise dolar 45,22 lira seviyelerinde işlem görüyor. Başka bir deyişle tanıtımından bu yana dolar yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

İŞTE GELEN ZAMLAR VE ESKİ FİYATLARI...