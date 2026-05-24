Talebe yetişemiyorlar: Altın fiyatları vatandaşı ona yönlendirdi

Bayram öncesi imitasyon altınlara yoğun ilgi oldu. Altın fiyatları, vatandaşı daha uygun fiyatlı ancak görünüm olarak altın ve pırlanta benzer ürünlere yönlendirdi. İşte detaylar...

"BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK VAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; satıcılar "Bayram öncesi yoğunluk var, havalar da güzelleşti" derken bazıları ise "Memleketlerine gidecekler, şıkır şıkır olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Tıpkı altın gibi sarı sarı parlayan ancak altın olmayıp imitasyon olan takılar oldukça ilgi görüyor. Bir satıcı "Eşi tek taş almamış. O da kendini ödüllendiriyor. Geliyor buraya, değişik renklerde pırlanta modelleri, beş taş, tek taş alıyor, su yolu kolyelerle birlikte kombin yapıyorlar" dedi.

FİYATLAR ORTALAMA 2 BİN TL CİVARINDA

Özellikle aynı pırlanta gibi parlayan su yolu kolyelerin gençler tarafından ilgi gördüğü belirtilirken ortalama fiyatlarının 2 bin TL civarında olduğu kaydedildi.

Tek taş ya da Trabzon hasırı gibi pek çok farklı modelle vitrinlerin aynı kuyumcu dükkanı gibi göründüğü aktarıldı.

Bir başka satıcı da "Önümüz bayram, hem kendilerine alıyorlar hem de hediyelik alıyorlar. Takıp takıştırıyorlar" dedi.

Altın fiyatlarında son yıllardaki artışın bazı vatandaşları imitasyona yönlendirdiği, talebin fazla olduğu vurgulandı.

Renkli taşlara da rağbet olduğu aktarılırken fiyatlarının 1500 TL'den başladığı ve gramına göre değiştiği kaydedildi.