Talebe yetişemiyorlar: Altın fiyatları vatandaşı ona yönlendirdi

Altın ya da pırlanta olmayıp ancak gerçeğiyle ayırt etmenin de oldukça zor olduğu imitasyon altınların oldukça fazla ilgi gördüğü ve hatta satıcıların bayram öncesi talebe yetişemediği öğrenildi.

Hande Dağ

Bayram öncesi imitasyon altınlara yoğun ilgi oldu. Altın fiyatları, vatandaşı daha uygun fiyatlı ancak görünüm olarak altın ve pırlanta benzer ürünlere yönlendirdi. İşte detaylar...

"BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK VAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; satıcılar "Bayram öncesi yoğunluk var, havalar da güzelleşti" derken bazıları ise "Memleketlerine gidecekler, şıkır şıkır olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Tıpkı altın gibi sarı sarı parlayan ancak altın olmayıp imitasyon olan takılar oldukça ilgi görüyor. Bir satıcı "Eşi tek taş almamış. O da kendini ödüllendiriyor. Geliyor buraya, değişik renklerde pırlanta modelleri, beş taş, tek taş alıyor, su yolu kolyelerle birlikte kombin yapıyorlar" dedi.

FİYATLAR ORTALAMA 2 BİN TL CİVARINDA

Özellikle aynı pırlanta gibi parlayan su yolu kolyelerin gençler tarafından ilgi gördüğü belirtilirken ortalama fiyatlarının 2 bin TL civarında olduğu kaydedildi.

Tek taş ya da Trabzon hasırı gibi pek çok farklı modelle vitrinlerin aynı kuyumcu dükkanı gibi göründüğü aktarıldı.

Bir başka satıcı da "Önümüz bayram, hem kendilerine alıyorlar hem de hediyelik alıyorlar. Takıp takıştırıyorlar" dedi.

Altın fiyatlarında son yıllardaki artışın bazı vatandaşları imitasyona yönlendirdiği, talebin fazla olduğu vurgulandı.

Renkli taşlara da rağbet olduğu aktarılırken fiyatlarının 1500 TL'den başladığı ve gramına göre değiştiği kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.630,00
6.630,84
% -0.42
23:59
Ons Altın / TL
206.212,82
206.265,04
% -0.42
23:59
Ons Altın / USD
4.508,81
4.509,38
% -0.75
23:59
Çeyrek Altın
10.608,00
10.841,42
% -0.42
23:59
Yarım Altın
21.149,70
21.682,84
% -0.42
23:59
Ziynet Altın
42.432,00
43.233,06
% -0.42
23:59
Cumhuriyet Altını
44.067,00
44.733,00
% 0.06
12:55
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları imitasyon takı
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

