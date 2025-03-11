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'İptal edilebilir' TSE'den yangın tüpleri için 'standart zorunluluğu' uyarısı

11.03.2025 15:31
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, yangın söndürme cihazlarının standartlara uygunluğunun yasal zorunluluk olduğunu belirterek, "Standartlara uyulmaması durumunda belgeler askıya alınabilir veya iptal edilebilir." ifadesini kullandı.

'İptal edilebilir' TSE'den yangın tüpleri için 'standart zorunluluğu' uyarısı

TSE'den yapılan yazılı açıklamada, yangın söndürme cihazlarının belirlenen standartlara uygun üretilmesi gerektiği kaydedildi.

Yangın söndürme tüplerinin güvenli ve etkin olabilmesi için TSE belgesi bulunması gerektiği vurgulanan açıklamada, tüketicilerin alım yaparken üretici ve standart bilgilerinin tüp üzerinde yer alıp almadığını kontrol etmeleri, basınç göstergesini incelemeleri, dolum tarihinin güncelliğine bakmaları ve yangın sınıfına uygun cihazı seçmeleri uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TSE Kalite Kampüsü'nde yangın söndürme tüplerine yönelik testlerle cihazların uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğunun denetlendiği bilgisi verilerek, "Bu standartlar, cihazların tasarımı, yangın söndürme performansı, basınca dayanıklılığı ve korozyon direnci gibi önemli kriterleri içeriyor. Ayrıca tüplerin patlatma, ezme ve çevresel koşullara dayanıklılık gibi testlerden geçirilmesi şart koşuluyor. TSE, piyasaya sürülecek yangın söndürme cihazlarının çeşitli muayene ve testlerden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yapılan testler arasında gözle muayene, boyut kontrolü, basınç, ezme testi, korozyon dayanıklılığı, sıcak-soğuk ortam performansı, püskürtme süresi ve kimyasal analizlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, bu denetimlerin cihazların uzun ömürlü ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla yürütüldüğünün altı çizildi.

"TSE UYGUNLUK BELGESİ ALAN FİRMALAR HER YIL DENETLENİYOR"

Açıklamada, yangınların türüne göre kullanılması gereken uygun söndürme cihazları sıralanarak, "Kullanıcıların, ortamın riskine uygun yangın tüplerini tercih etmeleri büyük önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"TSE Uygunluk Belgesi bulunan firmalarımız her yıl denetlenmektedir. Belgesi olmayan firmalar için ise denetim ve yaptırımlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Standartlara uyulmaması durumunda belgeler askıya alınabilir veya iptal edilebilir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TSE Türk Standartları Enstitüsü yangın tüpü
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