FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Irak'a domates ihracatı yeniden başladı

Irak'a domates ihracatı yeniden başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Irak’a ihracatımız 2019 ve 2018’de 17 milyon dolar tutarındaydı. Sene sonuna kadar aynı ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Irak'a domates ihracatı yeniden başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Irak'ın temmuz ayından bu yana uyguladığı dönemsel taze domates ithalatı yasağının 2 gün önce sona erdiğini, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da bu ülkeye 17 milyon dolarlık domates ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, 2018’de Türkiye geneli 292 milyon dolar olan taze domates ihracatının 2019’da 304 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bu sene 27 Ekim'e kadar 50 ülkeye 247 milyon dolarlık taze domates ihracatının gerçekleştiğini bildiren Uçak, şunları kaydetti:

"Irak’a ise 25 bin 546 ton taze domates ihraç ederek 8 milyon dolarlık gelir elde ettik. Irak, her yıl belli zamanlarda taze domatesin mevsimsel üretiminin yeterli olması nedeniyle tüm ülkelere kısıtlama getiriyor. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe giren bu uygulama iki gün önce sona erdi. Pandeminin ardından ülkelerde üretimde yerelleşme eğilimi iyice güçlendi. Tarım sektörünü teşvik etmek amacıyla artık birçok ülke kendince bu uygulamaları yapıyor. Irak’a ihracatımız 2019 ve 2018’de 17 milyon dolar tutarındaydı. Sene sonuna kadar aynı ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz."

Uçak, Türkiye'nin Rusya'ya yılbaşından 27 Ekim'e kadar olan sürede 51 milyon dolarlık taze domates ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye taze domates üretiminde dünyada dördüncü sırada. 2001’den 2019 yılına kadar olan süreçte taze domates üretimimiz yüzde 50 civarında artarak 13 milyon tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
1 ayda yapıldı!104 bin liradan satıldı1 ayda yapıldı!104 bin liradan satıldı
Doların ateşi düşmüyorDoların ateşi düşmüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
O ilimizden müjde geldi! Taşı toprağı altın
O ilimizden müjde geldi! Taşı toprağı altın
Bayraktar açıkladı! İşte SİHA'ların yerlilik oranı
Bayraktar açıkladı! İşte SİHA'ların yerlilik oranı
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Kısa çalışma uzatılacak mı? Kanun Teklifi'nde önemli gelişme!
Kısa çalışma uzatılacak mı? Kanun Teklifi'nde önemli gelişme!
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enflasyon tahmini açıklandı... 2021 emekli maaşları ne kadar olacak? 2021 emekli maaşları belli oldu mu?
2021 emekli maaşları ne kadar olacak?
Yıl sonu enflasyon oranı tahmini açıklandı... 2021 memur maaşları ne kadar olacak? 2021 memur maaşları belli oldu mu?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
104 bin TL’lik ayakkabı, fuara damga vurdu
1 ayda yapıldı!104 bin liradan satıldı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda seferler başladı
Günde 400 bin yolcu taşıyacak! Seferler bugün başladı
Vestel, iki İngiliz beyaz eşya markasını satın aldı
Teknoloji devi iki markayı satın aldı
2 Milyar ciroya ulaşan 43 yıllık serüven
2 Milyar ciroya ulaşan 43 yıllık serüven

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.