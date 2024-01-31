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İran'dan turizm kararı! 28 ülkeyle vizeler tek taraflı kaldırıldı

31.01.2024 12:45 | Son Güncelleme:
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İran turizm amacıyla 28 ülkenin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırdığını açıkladı. Hindistan vatandaşlarının İran'a hava yoluyla vizeye ihtiyaç duymadan girebileceği, kara sınırlarından giriş için ise vize almaları gerektiğinin altı çizildi.

İran'dan turizm kararı! 28 ülkeyle vizeler tek taraflı kaldırıldı

İran turizmi canlandırmak amacıyla 4 Şubat itibarıyla 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdığını duyurdu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, "Buna göre İran'a turizm amaçlı seyahat eden bu 28 ülkenin vatandaşları 15 Behman 1402 (4 Şubat 2024) tarihinden itibaren İran'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duymayacak." ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik İran'a turizm amaçlı seyahatler için tek taraflı vize muafiyeti uygulanmasına dair yönetmenliğin ilgili kurumlara iletildiğini belirtti.

Bigdeli, vize muafiyetinin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Özbekistan, Tunus, Tanzanya, Japonya, Endonezya, Singapur, Brezilya, Sırbistan, Bosna Hersek, Belarus ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye uygulanacağını aktardı.

İranlı yetkili, muafiyet kapsamındaki 28 ülkeden Hindistan vatandaşlarının İran'a hava yoluyla vizeye ihtiyaç duymadan girebileceğini, kara sınırlarından giriş için ise vize almaları gerekeceğini ifade etti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vize İran Turizm
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