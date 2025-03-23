İran'ın para birimi nedir? İran'ın para biriminin kodu ve sembolü

Batı Asya’da yer alan en kalabalık ülkelerden biri de İran’dır. İran dışında bu bölgede yer alan Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Yemen ve Arabistan da en kalabalık ülkeler olarak kabul edilmektedir. Geniş bir tarihçesi olan İran’ın bulunduğu topraklar, milattan önce 4000’lere dayanan yerleşmeleri ile dünyadaki en eski uygarlıkların bazılarına ev sahipliği de yapmıştır.

2022 nüfus sayımı verilerine göre yaklaşık olarak 86 milyon civarı nüfusa sahip olan İran dünya çapında en kalabalık ülkeler arasında 17. sırada yer almaktadır. Nüfusun çoğunluğunu Farslar oluşturmakta; Azeriler, Türkmenler, Kürtler, Araplar ise azınlık olarak bu bölgede yaşamaktadır. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu) üyeliği de bulunan İran’da resmi dil olarak Farsça kabul edilmiştir. Ülkede ayrıca Arapça, Kürtçe, Azerbaycan Türkçesi, Türkmence dilleri de konuşulmaktadır.

İran'ın para birimi nedir?

İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası dönemlerin harmanı bir kültüre sahip olan İran kültürü milattan önce 2000’li yıllardaki İran bölgesi kültürünün mirasçısı kabul edilmektedir. Sineması da oldukça gelişmiş olan İran edebiyat ve sanat alanlarında da oldukça gelişme göstermiştir.

İran’da büyük bir bölgede kurak ve yarı kurak olan kara iklimi görülmektedir. Ülkenin kuzey kısmındaki sınır bölgesinde kış aylarında sıcaklık seviyesi neredeyse donma noktasına ulaşır. Yaz mevsiminde sıcaklık nadir olarak 29 dereceyi aşmaktadır. İklim yıl boyunca nemli olur. Ülkenin resmi para birimi ise riyaldir.

İran'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

İran’da resmi olarak kabul edilmiş olan İran riyali kullanılmaktadır. 1932 yılından günümüze kadar ülkede İran riyali geçerliliğini korumaktadır. ISO (International Standart of Organization) standartlarına göre dünya genelinde İran riyali kabul görmektedir.

İran’da kullanılan riyalin ISO standartlarına göre belirlenmiş olan kodu IRR’dir. Kökleri 18. yüzyıla dayanan İran riyali, kendinden önce kullanılan tümenin yerini almıştır.