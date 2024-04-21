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İran -İsrail gerilimi sonrası petrolde 100 dolar endişesi! Yetkili isimden açıklama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.04.2024 10:38
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İran ve İsrail gerilimi küresel piyasada dalgalanmalar neden olurken brent petroldeki fiyat artışları akaryakıtta da zam getireceği endişelerini doğurdu. Varil fiyatı 90 dolar gören petrolde artış devam eder mi? Konunun yetkili ismi Uluslararası Enerji Ajansı konuştu.

İran -İsrail gerilimi sonrası petrolde 100 dolar endişesi! Yetkili isimden açıklama

Dünyanın gözü Orta Doğu'da yaşanan gerilimde... İran ve İsrail'in karşılıklı misillemeleri küresel piyasaları da etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yükseliş ivmesi devam edecek mi, brent petrolün varil fiyatında 100 dolar görünür mü? Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol değerlendirdi.

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ANALİSTLERDEN 100 DOLAR TAHMİNİ

HaberTürk'te yer alan habere göre, jeopolitik gerilim nedeniyle brent petrolün varil fiyatı 90 doları gördü. Analistlerin tahminlerini yükseltti. Citi Global Emtia Stratejisti Max Layton "Bizim görüşümüze göre mevcut piyasada fiyatlandırılmayan şey, İran ile İsrail arasındaki doğrudan çatışmanın potansiyel olarak devam etmesi ve olayların niteliğine bağlı olarak petrol fiyatlarının varil başına +100 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

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"PETROL ÜRETİCİSİ ÜLKELERDEN BİR TANESİ DAHİ DAHİL OLURSA YUKARI DOĞRU SEYİR GÖREBİLİRİZ"

Petrol fiyatlarının 90 doların üzerini görmesini 2 nedene bağlayan Birol "Petrol piyasalarına bakarsak esasında yeteri kadar petrol var ve üretim seviyeleri bütün piyasadaki talebi karşılayacak seviyede sorun yok. Ancak şu anda fiyatların 90 dolarlara ve üzerine çıkmasının iki nedeni var. Bir tanesi büyük üretici ülkelerin yani Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC ülkelerinin üretimi kasti olarak kırmaları. Bir nedeni bu. İkincisi de Orta Doğu'daki gerilimler. Eğer bu gerilimlere bir veya birden fazla büyük petrol üreticisi ülke dahil olmaz ise ben fiyatların daha fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Ama eğer bunlardan bir veya birkaç tanesi direk olarak dahil olursa fiyatlarda yukarı doğru bir seyir görebiliriz" dedi.


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