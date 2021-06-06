İş arayan birçok vatandaş bu hakkını bilmiyor! İŞKUR'dan 2800 TL maaş garantili iş imkanı: İşte şartlar

İŞKUR TYP, artan işsizliğin sonucunda varlık gösteren ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalan kişilere geçici süreyle iş imkanı sağlamayı amaçlayan bir proje. Çevre temizliği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda onarım işleri, park düzenlemeleri ve ağaçlandırma gibi farklı alanlarda yarattığı istihdam imkanlarıyla, iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardımcı olmayı sürdürüyor. Bu yazımızda, İŞKUR TYP'den faydalanmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli detayları sıraladık.
İstihdam bekleyen nüfus arttıkça ekonomik ve toplumsal pek çok sorun da önlenemez hâle geliyor. İşsizliğin azaltılması ve işsizlik sigortası hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan İŞKUR ise oluşturduğu bu program sayesinde binlerce insan için iş kapısı aralıyor. Toplum Yararına Program yani TYP, iş bulma konusunda sorun yaşayanların çalışma alışkanlığından ve iş disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek ülkedeki iş gücü kaybını da önlemeyi amaçlıyor. Farklı katılım şartları bulunan TYP; katılımcılara çevre düzenleme, onarım ve temizlik alanlarında çalışma fırsatı sunuyor.
Çalışma süresini kapsayan her ay için asgari tutarda ödeme yapan İŞKUR TYP; katılımcıların rahat bir nefes almasına ve omuzlarındaki yükün azalmasına yardımcı oluyor. 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen TYP maaşı, katılım şartlarını sağlayan tüm vatandaşların geçim sıkıntısına derman oluyor.
İŞKUR TYP katılımcıları; noter kurası yönetimi, liste yönetimi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi de liste yönetimi olacak şekilde üç farklı yöntemle belirleniyor. Kadınlar, 35 yaş üstü kişiler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde sakatlananlar gibi istihdamda zorluk yaşayan bireyler birinci listede yer alırken, bu durumların dışında bulunan kişiler ise ikinci listeye yerleştiriliyor.
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