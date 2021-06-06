İş arayan birçok vatandaş bu hakkını bilmiyor! İŞKUR'dan 2800 TL maaş garantili iş imkanı: İşte şartlar

İŞKUR TYP, artan işsizliğin sonucunda varlık gösteren ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalan kişilere geçici süreyle iş imkanı sağlamayı amaçlayan bir proje. Çevre temizliği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda onarım işleri, park düzenlemeleri ve ağaçlandırma gibi farklı alanlarda yarattığı istihdam imkanlarıyla, iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardımcı olmayı sürdürüyor. Bu yazımızda, İŞKUR TYP'den faydalanmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli detayları sıraladık.

İŞKUR TYP NEDİR?

İstihdam bekleyen nüfus arttıkça ekonomik ve toplumsal pek çok sorun da önlenemez hâle geliyor. İşsizliğin azaltılması ve işsizlik sigortası hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan İŞKUR ise oluşturduğu bu program sayesinde binlerce insan için iş kapısı aralıyor. Toplum Yararına Program yani TYP, iş bulma konusunda sorun yaşayanların çalışma alışkanlığından ve iş disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek ülkedeki iş gücü kaybını da önlemeyi amaçlıyor. Farklı katılım şartları bulunan TYP; katılımcılara çevre düzenleme, onarım ve temizlik alanlarında çalışma fırsatı sunuyor.