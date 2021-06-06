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İş arayan birçok vatandaş bu hakkını bilmiyor! İŞKUR'dan 2800 TL maaş garantili iş imkanı: İşte şartlar

06.06.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizliğin artış gösterdiği bölgelerde uygulanan ve istihdamı sağlanamayan kişilerin çalışmasına destek olan İŞKUR TYP, ekonomik anlamda zorluk yaşayan pek çok kişi için umut kapısı oluyor. İŞKUR'un "Toplum Yararına Program" adıyla topluma fayda sağlamak amacıyla oluşturduğu bu programa katılmak için ise bazı şartlar bulunuyor. Peki İŞKUR TYP'nin katılım şartları neler? İŞKUR TYP maaşı ne kadar?

İş arayan birçok vatandaş bu hakkını bilmiyor! İŞKUR'dan 2800 TL maaş garantili iş imkanı: İşte şartlar

İŞKUR TYP, artan işsizliğin sonucunda varlık gösteren ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalan kişilere geçici süreyle iş imkanı sağlamayı amaçlayan bir proje. Çevre temizliği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda onarım işleri, park düzenlemeleri ve ağaçlandırma gibi farklı alanlarda yarattığı istihdam imkanlarıyla, iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardımcı olmayı sürdürüyor. Bu yazımızda, İŞKUR TYP'den faydalanmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli detayları sıraladık.

İŞKUR TYP NEDİR?

İstihdam bekleyen nüfus arttıkça ekonomik ve toplumsal pek çok sorun da önlenemez hâle geliyor. İşsizliğin azaltılması ve işsizlik sigortası hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan İŞKUR ise oluşturduğu bu program sayesinde binlerce insan için iş kapısı aralıyor. Toplum Yararına Program yani TYP, iş bulma konusunda sorun yaşayanların çalışma alışkanlığından ve iş disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek ülkedeki iş gücü kaybını da önlemeyi amaçlıyor. Farklı katılım şartları bulunan TYP; katılımcılara çevre düzenleme, onarım ve temizlik alanlarında çalışma fırsatı sunuyor.

TYP MAAŞI NE KADAR?

Çalışma süresini kapsayan her ay için asgari tutarda ödeme yapan İŞKUR TYP; katılımcıların rahat bir nefes almasına ve omuzlarındaki yükün azalmasına yardımcı oluyor. 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen TYP maaşı, katılım şartlarını sağlayan tüm vatandaşların geçim sıkıntısına derman oluyor.

TYP KATILIM ŞARTLARI NELER?

  • İŞKUR'a kayıtlı ve hâlihazırda işsiz olmak
  • Emekli veya malul aylığı almıyor olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Öğrenci olmamak (Açık öğretim ve açık lise öğrenciliği hariç)
  • Katılımcı olunması durumunda da hanedeki toplam gelirin, net asgari ücretin 1,5 katını aşmıyor olması

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?

İŞKUR TYP katılımcıları; noter kurası yönetimi, liste yönetimi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi de liste yönetimi olacak şekilde üç farklı yöntemle belirleniyor. Kadınlar, 35 yaş üstü kişiler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde sakatlananlar gibi istihdamda zorluk yaşayan bireyler birinci listede yer alırken, bu durumların dışında bulunan kişiler ise ikinci listeye yerleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
alla alla onu da vermeyin Suriyeliler gibi 1000 tlye çalışalım bence o para fazla bize çünkü
boş yapmasın kimse işkur da bekleyen binlerce iş var ama 1.si kalifiye yok 2.si yeni nesil sürünmeye gelemez ... 30 yaşındayım 200 lira haftalıkla yağın pasın içinde çalıştım şimdi 20 yaşında olan bi genç yapsın ya bunu hadi 2800 lira maaşa gidip orda park temizlesinler ya ... yok canım olur mu bi yerleri incinir arkadaşları görüp yadırgar ... Ağa paşa oğlu ya nede olsa oxford mezunu ya 15 bin maaşla çalıştığı yere müdür olacak arkadaşa park temizlemek falan basit olur yakışmaz
200 tl. haftalıkla ne zaman çalıştın kardeş...10 yaşındayken mi...??
senin gibi kafasızlar yüzünden sürünüyor bu millet zaten
ne alaka ya hane halkı geliri 1,5 katı geçmemesi sanki adam tokiye yazılıyor ne yapsınlar biri çalışacak diye diğerleri işten mi çıksın iyice saçmaladı iz gerçi hep sacmaydiniz yok 7 bin TL ile işkur eleman arıyor yok 15 TL ye çoban arıyor hayatınız yalan .

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