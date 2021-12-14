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İş arayanlar dikkat! 90 bin kişi alınacak

14.12.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 1 milyon 250 bin kişiyi iş sahibi yapan Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) 90 bin 588 açık iş ilanı bulunuyor. Satış danışmanından turizm elemanına, konfeksiyon işçisinden imalat sektörüne kadar birçok alanda işçi alınacak.

İş arayanlar dikkat! 90 bin kişi alınacak

Özel sektör (İŞKUR) aracılığıyla yüzbinlerce personel arıyor. 2021 yılında hemen hemen 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da hâlen 90 bin 588 açık iş ilanı bulunuyor. En çok 19 bini geçik kişiyle beden işçisi aranırken, bin 923 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 565 kişiyle temizlik görevlisi, bin 845 kişiyle satış danışmanı takip ediyor.

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

İŞKUR'da bu yılın 11 aylık döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. En fazla istihdam 234 bin 290 kişiyle Istanbul'da sağlanırken, ilk 11 ayda işe yerleştirmede Istanbul'u, 89 bin 781 kişiyle Ankara, 71 bin 77 kişiyle İzmir, 53 bin 956 kişiyle Bursa, 33 bin 737 kişiyle de Konya takip etti.

NASIL BAŞVURULUYOR?

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

EN ÇOK PERSONEL ARANAN ALANLAR

Açık iş sayısında başı çeken alanlar ve aranan toplam personel sayısı şöyle:

Beden işçisi (Genel): 19.642
Temizlik görevlisi: 2.565
Paketleme işçisi: 1.435
Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı: 1.260
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 1.222
Makineci (Dikiş): 1.923
Satış danışmanı / Uzmanı: 1.845
Garson (Servis elemanı): 1.580
Güvenlik görevlisi: 1.494
Büro memuru (Genel): 833
Forklift operatörü: 810
Kasiyer: 787
Şoför-Yük taşıma: 1.177
Konfeksiyon işçisi: 1.115
Depo işçisi (Elleçleme): 846
Kalite kontrolcü: 593
Perakende satış elemanı (Gıda): 587
Aşçı: 571
Elektrikçi (Genel): 779
Reyon görevlisi: 696
CNC torna tezgah' operatörü: 621
Bisküvi imalat işçisi: 510
Dokuma makineleri operatörü / Dokumacı: 496
İplik eğirme operatörü: 475
Bulaşıkçı (Stevard): 562
Mekanik bakım onarımcısı: 553
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 529
Kaynakçı (Oksijen ve elektrik): 453
Akaryakıt satış elemanı (Pompacı): 452
Sevkiyat görevlisi: 428
Dokuma konfeksiyon makineci: 469
Aşçı yardımcısı: 464
Kurye: 461
Elektrik teknisyeni: 399
Ayakkabı imalatçısı: 386
Mutfak görevlisi: 349
Metal ve mamuller montaj işçisi: 424
Diğer imalat ve ilgili işçiler: 413
Beden İşçisi (Temizlik): 407
CNC freze tezgahı operatörü: 325
Motosikletli kurye: 321
Depo sevkiyat sorumlusu: 340
Kamyon şoförü: 332
Makine mühendisi: 326
Muhasebeci: 284
Çağrı merkezi elemanı: 283
Mermer işçisi: 320
Kalite kontrolcü tekstil: 316
Pazarlamacı: 297
Muhasebe meslek elemanı: 260
Tır-Çekici şoförü: 254
Ütücü: 252
Servis komisi: 273
Düz dikiş makineci: 268
Argon kaynakçısı (Tığ kaynakçısı): 264
Ortacı/Ayakçı (Tekstil): 232
Şoför (Yolcu taşıma): 232
Satış temsilcisi/Plasiyer: 250
Müşteri temsilcisi: 250
Market elemanı: 242
Sekreter: 229
Resepsiyon görevlisi (Ön büro elemanı): 229
Taşlama tezgâh işçisi: 228
Overlok makinesi operatörü (Overlokçu): 222
Elektrostatik boya operatörü: 220
Depo görevlisi (Gıda): 215
Elektrik-elektronik teknisyeni: 203

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Anahtar Kelimeler:
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