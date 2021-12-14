İş arayanlar dikkat! 90 bin kişi alınacak

Özel sektör (İŞKUR) aracılığıyla yüzbinlerce personel arıyor. 2021 yılında hemen hemen 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da hâlen 90 bin 588 açık iş ilanı bulunuyor. En çok 19 bini geçik kişiyle beden işçisi aranırken, bin 923 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 565 kişiyle temizlik görevlisi, bin 845 kişiyle satış danışmanı takip ediyor.

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

İŞKUR'da bu yılın 11 aylık döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. En fazla istihdam 234 bin 290 kişiyle Istanbul'da sağlanırken, ilk 11 ayda işe yerleştirmede Istanbul'u, 89 bin 781 kişiyle Ankara, 71 bin 77 kişiyle İzmir, 53 bin 956 kişiyle Bursa, 33 bin 737 kişiyle de Konya takip etti.

NASIL BAŞVURULUYOR?

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

EN ÇOK PERSONEL ARANAN ALANLAR

Açık iş sayısında başı çeken alanlar ve aranan toplam personel sayısı şöyle:

Beden işçisi (Genel): 19.642

Temizlik görevlisi: 2.565

Paketleme işçisi: 1.435

Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı: 1.260

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 1.222

Makineci (Dikiş): 1.923

Satış danışmanı / Uzmanı: 1.845

Garson (Servis elemanı): 1.580

Güvenlik görevlisi: 1.494

Büro memuru (Genel): 833

Forklift operatörü: 810

Kasiyer: 787

Şoför-Yük taşıma: 1.177

Konfeksiyon işçisi: 1.115

Depo işçisi (Elleçleme): 846

Kalite kontrolcü: 593

Perakende satış elemanı (Gıda): 587

Aşçı: 571

Elektrikçi (Genel): 779

Reyon görevlisi: 696

CNC torna tezgah' operatörü: 621

Bisküvi imalat işçisi: 510

Dokuma makineleri operatörü / Dokumacı: 496

İplik eğirme operatörü: 475

Bulaşıkçı (Stevard): 562

Mekanik bakım onarımcısı: 553

Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 529

Kaynakçı (Oksijen ve elektrik): 453

Akaryakıt satış elemanı (Pompacı): 452

Sevkiyat görevlisi: 428

Dokuma konfeksiyon makineci: 469

Aşçı yardımcısı: 464

Kurye: 461

Elektrik teknisyeni: 399

Ayakkabı imalatçısı: 386

Mutfak görevlisi: 349

Metal ve mamuller montaj işçisi: 424

Diğer imalat ve ilgili işçiler: 413

Beden İşçisi (Temizlik): 407

CNC freze tezgahı operatörü: 325

Motosikletli kurye: 321

Depo sevkiyat sorumlusu: 340

Kamyon şoförü: 332

Makine mühendisi: 326

Muhasebeci: 284

Çağrı merkezi elemanı: 283

Mermer işçisi: 320

Kalite kontrolcü tekstil: 316

Pazarlamacı: 297

Muhasebe meslek elemanı: 260

Tır-Çekici şoförü: 254

Ütücü: 252

Servis komisi: 273

Düz dikiş makineci: 268

Argon kaynakçısı (Tığ kaynakçısı): 264

Ortacı/Ayakçı (Tekstil): 232

Şoför (Yolcu taşıma): 232

Satış temsilcisi/Plasiyer: 250

Müşteri temsilcisi: 250

Market elemanı: 242

Sekreter: 229

Resepsiyon görevlisi (Ön büro elemanı): 229

Taşlama tezgâh işçisi: 228

Overlok makinesi operatörü (Overlokçu): 222

Elektrostatik boya operatörü: 220

Depo görevlisi (Gıda): 215

Elektrik-elektronik teknisyeni: 203



