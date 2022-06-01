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İş arayanlara müjde! Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK personel alacak

01.06.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu istihdam etmek üzere personel alımı için ilana çıktı. Bu kapsamda Bakanlık çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu bir istihdam arayışına çıkarak 1800 kişiyi sözleşmeli olarak işe alacağını duyurdu. TÜİK ise 50 anketör alınacağını Resmi Gazete'den duyurdu.

İş arayanlara müjde! Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam bin 800 sözleşmeli personel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı ise merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 50 anketör alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tercihlerin 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabileceği ifade edildi. Buna göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek.

Ayrıca açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.

TÜİK 50 ANKETÖR ALACAK

TÜİK'in konuya ilişkin ilanı ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurum, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 50 sözleşmeli personel (anketör) istihdam edecek.

Adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı "https://kamuilan.sbb.gov.tr/" ve TÜİK "www.tuik.gov.tr" internet sitelerinde bulunan sınav ilanını incelemeleri ve şartları sağlayanların başvurularını TÜİK Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekiyor.

İlana göre, bugün başlayan sınav başvuruları 10 Haziran saat 18.00'e kadar devam edecek.


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