İş Bankası 16. Genel Müdürü Adnan Bali kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dakika haberine göre İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali görevinden ayrılıyor. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Adnan Bali'nin yaşamı merak konusu oldu. "Adnan Bali kimdir, Adnan Bali'nin memleketi neresi ve yaşı kaç " sorularına cevap arayan vatandaşlar, Bali'nin görevinden ayrılmasının ardından ne iş yapacağını da araştırıyor. İşte Adnan Bali'nin kariyeri ve hayatı...

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 Gaziantep İslahiye doğumlu 58 yaşındaki Adnan Bali, İş Bankası A.Ş’nin 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Türk bankacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Bali, bankacılık sektöründe çeşitli kademelerde görev aldı.

1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı.

ADNAN BALİ'NİN KARİYERİ

2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Adnan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseldi.