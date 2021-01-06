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İş Bankası 16. Genel Müdürü Adnan Bali kimdir, kaç yaşında, nereli?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2021 10:24 | Son Güncelleme

İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali'nin 6 Ocak itibari ile görevinden istifa ettiği açıklandı. Son günlerde adı sık sık gündem olan Adnan Bali'ni hayatı merak konusu oldu. Adnan Bali kimdir, kaç yaşında ve memleketi neresi? İşte Adnan Bali'nin hayatı...

İş Bankası 16. Genel Müdürü Adnan Bali kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dakika haberine göre İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali görevinden ayrılıyor. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Adnan Bali'nin yaşamı merak konusu oldu. "Adnan Bali kimdir, Adnan Bali'nin memleketi neresi ve yaşı kaç " sorularına cevap arayan vatandaşlar, Bali'nin görevinden ayrılmasının ardından ne iş yapacağını da araştırıyor. İşte Adnan Bali'nin kariyeri ve hayatı...

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 Gaziantep İslahiye doğumlu 58 yaşındaki Adnan Bali, İş Bankası A.Ş’nin 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Türk bankacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Bali, bankacılık sektöründe çeşitli kademelerde görev aldı.

1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı.

ADNAN BALİ'NİN KARİYERİ

2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Adnan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseldi.

5 yıl devam eden Genel Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 2011 tarihinde Ersin Özince'nin yerine, Genel Müdür olarak atandı.

İş Bankası'nda 35. yılını tamamlayan Adnan Bali, göreve geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 2020'nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Adnan Bali aynı zamanda;

-Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,

-Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi,

-Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Adnan Bali, İngilizce biliyor.

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