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İş Bankası 17. Genel Müdürü Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli ve eğitimi nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2021 10:50 | Son Güncelleme

2008 yılından beri İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan ve Adnan Bali'nin yerine gelecek isim olan Hakan Aran kimdir merak ediliyor. İşte Hakan Aran'ın hayatı, memleketi ve kariyeri...

İş Bankası 17. Genel Müdürü Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli ve eğitimi nedir?

Son dakika haberine göre İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, İş Bankası 16. Genel Müdürü Adnan Bali'nin yerine geçiyor. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Hakan Aran'ın yaşamı merak konusu oldu. "Hakan Aran kimdir, Hakan Aran'nın memleketi neresi ve yaşı kaç " sorularına cevap arayan vatandaşlar, Aran'ın hayatını araştırıyor.
İşte Hakan Aran'nın kariyeri ve hayatı...

HAKAN ARAN KİMDİR?

1968 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde doğan Hakan Aran, 2008 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapıyordu. Hakan Aran Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun odu.

Hakan Aran daha sonra 1990 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisansını yaptı.

İlk olarak 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak İş Bankası'nda görev yapan Aran 31. yılında genel müdürlüğe yükseldi.

İlk terfisini 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına gelerek aldı.

2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı.

17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

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