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İş Bankası üst yönetiminde değişiklik! Yeni Genel Müdür Yardımcısı Can Yücel kimdir?

26.08.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Bankası genel müdür yardımcılığı görevine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Can Yücel'in atanmasına karar verildiği duyuruldu.

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik! Yeni Genel Müdür Yardımcısı Can Yücel kimdir?

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun 26 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

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CAN YÜCEL KİMDİR?

1978 yılında Ankara’da doğan Can Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yücel, 1999’da Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008’de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı görevlerine getirilen Yücel, 2011 yılında aynı Bölümde Proje Finansmanı Birim Müdürü, 2016’da da Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü oldu. Can Yücel, 30 Ocak 2020’de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak atandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İş Bankası
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