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Yunanistan'ın kararı Türkiye'deki gurbetçilerin rotasını değiştirdi

26.08.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki tatilleri biten gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yunanistan'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında AB ve diğer ülke vatandaşlarına haftalık bin 500 kişilik kota uygulayıp, sınırları açması üzerine gurbetçiler Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

Yunanistan'ın kararı Türkiye'deki gurbetçilerin rotasını değiştirdi

Avrupa'da yaşayan anavatandaki tatilleri sona eren Türklerin dönüş yolculukları sürüyor. Çoğunlukla yurt dışına çıkış yapabilmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarını tercih eden gurbetçilerin gümrük sahası önündeki bekleyişleri de yoğunluk nedeniyle uzuyor.

Edirne Valiliği'nin geçen hafta çıkışlarını pazar, pazartesi ve salı gününe sarkıtmalarını istediği gurbetçiler, Yunanistan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında AB vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarına haftalık bin 500 kişilik kota uygulayıp, sınırları açması üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

"PAZARKULE BİZİ RAHATLATTI"

Pazarkule Sınır Kapısı'nda, Kapıkule'ye oranla daha az süre beklediklerini söyleyen gurbetçilerden, çifte vatandaş olanlar kotaya da takılmadıklarını belirtti.

Tatilini Sinop'ta geçiren, Almanya'nın Stuttgart şehrine dönen Oğuz Yavuz, daha az beklemek için Pazarkule'yi tercih ettiklerini belirterek, "Tatilimizi erken bitirdik. Aslında daha vardı ama gittiğimizde 5 gün karantinaya gireceğimiz için erken dönelim istedik.

Aslında dün çıkmak istiyorduk, fakat baktık ki Kapıkule ve Hamzabeyli'de çok kuyruk var, üzerine lastiğimiz patladı, onu yaptırdık. Bir gece kaldık ve Pazarkule'den çıkış yapmak için buraya geldik. Arkadaş önden bize bilgi verdi, 4,5- 5 saatte buradan geçildiğini söyledi.

Biz de o nedenle buraya geldik. Kapıkule yoğun olduğu için burası bizi rahatlattı. Gümrükleri takip etmeden yola çıkamıyoruz" ifadesini kullandı.

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VATAN SEVGİSİNİ PLAKASINA YAZDIRDI

Kayseri'den gelip Belçika'ya giden Taner İkiz, aracının plakasıyla dikkat çekti. Memleket sevgisini plakasına 'TC 000001' olarak yazdıran İkiz, "Plakamız özel bir plaka, Türkiye sevdamızdan kaynaklanıyor.

Eşimin bana hediyesiydi bu doğum günümde. Görevli memurlar görünce çok beğeniyorlar, aynı zamanda vatandaşlar da. Oldukça fazla iltifat alıyoruz. Türkiye'ye gelmeden önce yeni aldım. Artık devamlı bu plakayı kullanacağım" dedi.

Daha az kullanıldığı için Pazarkule Sınır Kapısı'na tercih ettiğini söyleyen İkiz, "4-5 senedir Pazarkule'den geliyordum zaten. Pandemiden dolayı geçen sene gelmedim.

Normalde hep buradan geliyorum, çünkü daha sakin. Vatandaşlarımız Yunanistan'ın istediği evrakları tamamlayamayacağını düşündüğü için buradan geçmiyor. Tahminen Kapıkule, Hamzabeyli ve diğer sınır kapılarına bakarak burada daha az bekliyoruz" diye konuştu.

Tokat'tan gelip Almanya'ya dönen Remzi Yüce de Kapıkule'deki yoğunluk nedeniyle Pazarkule'yi tercih ettiklerini söyleyerek, "Tatilimiz çok çabuk bitti, şimdi dönüş yoluna geçtik.

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Kapıkule'de çok kuyruk vardı, buraya geldik. 5 saattir burada bekliyoruz. Artık çıkışımız yaklaştı. Şimdiden vatanımızı özlemeye başladık. Gelecek seneyi iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

1 HAZİRAN'DAN BU YANA 1 MİLYON 744 BİN 749 KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Öte yandan verilere göre, 1 Haziran'dan bu yana Edirne'deki tüm sınır kapılarından toplam 1 milyon 744 bin 749 gurbetçi girişi olurken, aynı süre içerisinde ise 1 milyon 391 bin 062 kişi çıkış yaptı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Yunanistan
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