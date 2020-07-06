İş bulamayan gençlere önemli haber! Devletten 2 yıl boyunca prim desteği...

Üniversite ve lise mezunu gençlerin hayatlarını devam ettirmeleri için bir iş bulmaları gerekir. İş bulma süreci zorlu olduğu kadar bir o kadar da yorucudur. Üstelik gençlerin zaman ilerledikçe ümitsizlikleri de artar. Ne yazık ki borçlar işsizlik dinlemez. Gençlerin mezuniyetten sonra karşılarına çıkan olan borçlardan bir de Genel Sağlık Sigortası primleridir. Çünkü gençler lise ya da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sağlık sigortası primlerini ödemek veya gelir testine girmek zorunda kalıyordu. 2016 yılında Genel Sağlık Sigortası (GSS) kanununda yapılan değişiklikle mezuniyetten sonra 2 yıl süreyle prim ödemeden sağlık hizmeti alma hakkı verildi. Bu haktan nasıl yararlanılır? Herkes 2 yıl sigorta muafiyeti hakkı kullanabilir mi? İşte karşınızda iş bulamayan gençlere ücretsiz sigorta müjdesi...

İŞSİZ GENÇLERE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Sosyal Güvenlik Kurumunca başlatılan uygulama kapsamında milyonlarca yeni mezun genç işsizin Genel Sağlık Sigortası primi borcuna yapılandırma ve kısmi af getirildi. Affın yanında üniversite ve liselerden yeni mezun olan kişilerin 2 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti almasının önü açıldı. 18 yaşını tamamlayan her gencin yararlanabileceği ücretsiz sağlık hizmeti için ilgili kurum ve bakanlık tarafından geliştirilen belirli şartlar bulunmaktadır.