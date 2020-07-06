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İş bulamayan gençlere önemli haber! Devletten 2 yıl boyunca prim desteği...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

Ülkemizde toplamda 200'ün üzerinde üniversite ve akademi bulunuyor. Her yıl bu üniversitelerin çeşitli bölümlerinden milyonlarca genç mezun olarak iş hayatına atılmak için heyecanlanıyor. Üniversitelilere bir de liseden mezun olanlar eklenince; iş arayan sayısı epey yükseliyor. Bu durum da beraberinde işsizlik sorununu doğurur. Genç işsizlerin önlerine bir de GSS prim borcu çıkıyor.

İş bulamayan gençlere önemli haber! Devletten 2 yıl boyunca prim desteği...

Üniversite ve lise mezunu gençlerin hayatlarını devam ettirmeleri için bir iş bulmaları gerekir. İş bulma süreci zorlu olduğu kadar bir o kadar da yorucudur. Üstelik gençlerin zaman ilerledikçe ümitsizlikleri de artar. Ne yazık ki borçlar işsizlik dinlemez. Gençlerin mezuniyetten sonra karşılarına çıkan olan borçlardan bir de Genel Sağlık Sigortası primleridir. Çünkü gençler lise ya da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sağlık sigortası primlerini ödemek veya gelir testine girmek zorunda kalıyordu. 2016 yılında Genel Sağlık Sigortası (GSS) kanununda yapılan değişiklikle mezuniyetten sonra 2 yıl süreyle prim ödemeden sağlık hizmeti alma hakkı verildi. Bu haktan nasıl yararlanılır? Herkes 2 yıl sigorta muafiyeti hakkı kullanabilir mi? İşte karşınızda iş bulamayan gençlere ücretsiz sigorta müjdesi...

İŞSİZ GENÇLERE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Sosyal Güvenlik Kurumunca başlatılan uygulama kapsamında milyonlarca yeni mezun genç işsizin Genel Sağlık Sigortası primi borcuna yapılandırma ve kısmi af getirildi. Affın yanında üniversite ve liselerden yeni mezun olan kişilerin 2 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti almasının önü açıldı. 18 yaşını tamamlayan her gencin yararlanabileceği ücretsiz sağlık hizmeti için ilgili kurum ve bakanlık tarafından geliştirilen belirli şartlar bulunmaktadır.

AMAN YAŞ SINIRINA DİKKAT EDİN!

Çocuklar 18 yaşına kadar anne ya da babasının sigortası üzerinden sağlık hizmeti alabilirler. Ancak 18 yaşını dolduran ve eğitim hayatını tamamlayan gençlerin ailesi üzerinden bakılmakla yükümlülüğü bulunmuyorsa sağlık sigortası primlerinin ödenmesi istenir.

Liseden mezun olanlar 20 yaşına, üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşına kadar ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti alabilirler. Lisans eğitiminin tamamlanmasından sonra yüksek lisans veya doktora yapanlar da 25 yaşına kadar sağlık hizmetinden yararlanabilirler. Adına prim borcu olsa bile 2 yıllık muafiyet süresi boyunca gençlerin sağlık hizmeti almasına imkan verilir. 2 yıl için sağlanan ücretsiz sağlık hizmeti hakkı yaş sınırının doldurulduğu tarihte sona erdirilir.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ HAKKINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından faydalanmak isteyen yeni mezunların resmi başvuru için diplomaları ile beraber İl/İlçe Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine gitmeleri yeterli olur. İşlemlerin tamamlanmasından sonraki iki yıl boyunca ücretsiz bir şekilde Genel Sağlık Sigortası kapsamında hastane ve eczanelerden faydalanabilirler.

YAŞ SINIRI DOLDURULDUĞUNDA GELİR TESTİ YAPTIRIN

Mezun olduktan sonra 2 yıl içinde bir işe giremeyen veya yaş sınırını dolduranların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için aylık prim miktarının ödenmesi gerekir. 2020 yılı içinde kişilerin ödeyeceği prim miktarı aylık 88.29 TL'dir.

Maddi durumu prim ödemesine müsait olmayanlar ise; gelir testine girmelidir. Gelir testinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekir. Gelir tespiti başvurusu, kişilerin ikamet adresinin bulunduğu İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden yapılır. Başvuru yapan kişinin aynı hane içinde yaşayan eşi, evli olmayan çocuğu ile anne ve babası Genel Sağlık Sigortası gelir testi çerçevesinde değerlendirilir.

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