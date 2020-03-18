İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemleri kapsamında iş dünyasının talepleri, İstanbul ticaretindeki akış, maske ve kolonyadaki fahiş fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, iş dünyası olarak taleplerini TOBB öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini söylerken, maske ve kolonyadaki fahiş fiyatlandırma konusunda değindi. Ayrıca Avdagiç, koronavirüs salgını konusunda alınan tedbirlerine uyulması gerektiğini vurguladı. "İş dünyası olarak taleplerimizi ilettik" İş dünyası olarak koronavirüs konusunda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şekib Avdagiç, "İTO olarak kısa süre önce burada bir arama konferansı da yaptık. Tüm sektör temsilcileri bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün koronavirüs ile ilgili kapsamlı bir paket açıklayacak. Bu paket öncesinde İTO olarak çalışmalarımız tamamlandı. Bize verilen bilgiye göre Odalar Birliği’nin tüm odalardan gelen talepleri konsolide etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına, oradan da Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Dolayısıyla pakette şu anda hem iş dünyasının hem de iş dünyasında çalışan personelin beklentilerini belli bir çerçevede karşılayacak tedbirlerin olacağını düşünüyoruz." dedi.

"Stoklarda bir sıkıntı görünmüyor" Maske ve kolonyada fahiş fiyatları değerlendiren Avdagiç, "Burada çok kısa zamanda çok büyük bir arz talep dengesizliği oluştu. Bu oranlar yüzde 50 ya da yüzde 100 değil, ancak bire 20- bire 30- bire 50 oranında bir artış söz konusu. Tüketicilerin de bu konuda biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarından fazla ürün talep etmemeleri lazım ki piyasa daha hızlı dengelensin. Bu konuda fahiş fiyatlar satış yapanlardan da mal almayarak, onların bu durumdaki beklentilerini boşa çıkarmak lazım. Zaten münferit birkaç kalem dışında piyasadaki diğer gündeme gelen kalemlerde fiyat stabilizasyonu var. Stoklarda da bir sıkıntı görünmüyor. Bahsettiğimiz birkaç kalem için de şu anda hızlı normalleşmeye doğru bir dönüş var. Kamuoyunun müdahalesiyle beraber piyasada kendi dinamiklerinin oluşmasına bağlı olarak çok kısa zamanda birkaç kalemde de normalizasyon olacağını görüyor olacağız." şeklinde konuştu. "Koronavirüs salgınında iç ve dış süreçlerden dolayı ticarette yavaşlama söz konusu"