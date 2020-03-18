FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Pakette şu anda hem iş dünyasının hem de iş dünyasında çalışan personelin beklentilerini belli bir çerçevede karşılayacak tedbirlerin olacağını düşünüyoruz" dedi.

İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemleri kapsamında iş dünyasının talepleri, İstanbul ticaretindeki akış, maske ve kolonyadaki fahiş fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, iş dünyası olarak taleplerini TOBB öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini söylerken, maske ve kolonyadaki fahiş fiyatlandırma konusunda değindi. Ayrıca Avdagiç, koronavirüs salgını konusunda alınan tedbirlerine uyulması gerektiğini vurguladı.

"İş dünyası olarak taleplerimizi ilettik"

İş dünyası olarak koronavirüs konusunda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şekib Avdagiç, "İTO olarak kısa süre önce burada bir arama konferansı da yaptık. Tüm sektör temsilcileri bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün koronavirüs ile ilgili kapsamlı bir paket açıklayacak. Bu paket öncesinde İTO olarak çalışmalarımız tamamlandı. Bize verilen bilgiye göre Odalar Birliği’nin tüm odalardan gelen talepleri konsolide etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına, oradan da Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Dolayısıyla pakette şu anda hem iş dünyasının hem de iş dünyasında çalışan personelin beklentilerini belli bir çerçevede karşılayacak tedbirlerin olacağını düşünüyoruz." dedi.

"Stoklarda bir sıkıntı görünmüyor"

Maske ve kolonyada fahiş fiyatları değerlendiren Avdagiç, "Burada çok kısa zamanda çok büyük bir arz talep dengesizliği oluştu. Bu oranlar yüzde 50 ya da yüzde 100 değil, ancak bire 20- bire 30- bire 50 oranında bir artış söz konusu. Tüketicilerin de bu konuda biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarından fazla ürün talep etmemeleri lazım ki piyasa daha hızlı dengelensin. Bu konuda fahiş fiyatlar satış yapanlardan da mal almayarak, onların bu durumdaki beklentilerini boşa çıkarmak lazım. Zaten münferit birkaç kalem dışında piyasadaki diğer gündeme gelen kalemlerde fiyat stabilizasyonu var. Stoklarda da bir sıkıntı görünmüyor. Bahsettiğimiz birkaç kalem için de şu anda hızlı normalleşmeye doğru bir dönüş var. Kamuoyunun müdahalesiyle beraber piyasada kendi dinamiklerinin oluşmasına bağlı olarak çok kısa zamanda birkaç kalemde de normalizasyon olacağını görüyor olacağız." şeklinde konuştu.

"Koronavirüs salgınında iç ve dış süreçlerden dolayı ticarette yavaşlama söz konusu"

İstanbul’da ticaretin akışına değinen Avdagiç, "Koronavirüs salgınında iç ve dış süreçlerden dolayı ticarette yavaşlama söz konusu. İnsanların evde kalmaları yönünde tavsiyeler var. İhtiyaç haricinde dışarı çıkmamaları öneriliyor. İnsanlar zaruri ihtiyaçları dışında alışverişten yapmaktan çekilmiş durumdalar. Toplu bulunan yerler, kafeler ve bu tip alanlar kapatıldı. Buna bağlı olarak da genel anlamda hayatın temposu düştü. Türkiye bu süreci, dünyada örnek gösterilecek bir yaklaşımla yürütüyor. Ümit ediyoruz ki; bundan sonraki dönemde en az hasarla bu işi inşallah atlatır ve en kısa zamanda tekrar normal yaşantımıza dönme imkanı buluruz." açıklamasında bulundu.

"Tavsiyeleri aile, iş ve özel hayatımızda ’ama’sız uygulamamız lazım"

Koronavirüs salgını konusunda yapılan uyarıları dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Şekib Avdagiç, "Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda açıklamalarını dikkatlice takip etmek lazım. Tavsiyeleri aile, iş ve özel hayatımızda ’ama’sız uygulamamız lazım. Burada her bireyin duyarlılığı ve yaklaşımı çok önemli. Her bireye sorumluluk düşüyor. Bu konuda tüm toplum sorumluluklarını yerine getirirse bu süreci en az hasarla atlama imkanını bulacağız. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve hükümetimiz kaliteli ve duyarlı bir süreç yönetti. Ümit ediyoruz ki halkımızın desteğiyle bundan sonra da süreç de nitelikli devam eder. Kamunun tavsiyelerinin yerine getirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Koronavirüs sonrası kapış kapış!Koronavirüs sonrası kapış kapış!
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs, önlem,

En Çok Okunan Haberler

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda koronavirüs yoğunluğu! 'Bilet fiyatları iki katına çıktı' iddiası

Koronavirüs yoğunluğu! 'Bilet fiyatları iki katına çıktı' iddiası

Fırıncılardan koronavirüse karşı 'ekmekte kağıt ambalaj kullanılsın' çağrısı

Fırıncılardan flaş koronavirüs çağrısı!

Bakan Selçuk'tan evde bakım ve engelli raporları açıklaması

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

Kovid-19 salgını, Almanya'da Türk kolonyasına talebi artırdı

Koronavirüs sonrası kapış kapış!

Devlet annelere 2 yıl boyunca 239 TL ödeme yapıyor Kimse yararlanmıyor!

Devlet annelere 2 yıl boyunca 239 TL ödeme yapıyor

Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz? İmplant dahil mi?

Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.