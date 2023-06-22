İş dünyası faiz kararını yorumladı! Kredilere dikkat çektiler: 'Şimdi rutine dönecek...'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarması kararını değerlendirdi.

Avdagiç, “TCMB’nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını, makul ve normal karşılıyoruz. Bununla birlikte faiz, kur, enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsü de en az o kadar önemlidir, feragat edemeyiz” dedi.

KREDİLERDE RUTİNE DÖNÜŞ BEKLENTİSİ

Bankaların kredi süreçlerinin rutinine dönmesine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Avdagiç, “Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Faiz kararı para politikası refleksimizi güçlendirirken, bize göre şimdi önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutinine dönmesi” diye konuştu.

Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

“Merkez Bankası’nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eşgüdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır.”

