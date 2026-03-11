İş dünyasından 'Hürmüz Boğazı' mesajı: 'En kritik konu'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fransa'nın başkenti Paris'te İTO'nun milli katılımı gerçekleştirdiği JEC World 2026 Fuarı'nda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Spekülatif alanlarda 119 doları gören petrol fiyatının ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasıyla 87 dolar seviyesine geri geldiğini hatırlatan Avdagiç, dünyada enflasyonist bir baskı oluşması riskinin ise devam ettiğini kaydetti.

"BİRBİRİNİ TETİKLEYEBİLECEK BİR FİYAT ARTIŞININ ÖNÜ DURDURULDU"

Avdagiç, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını ama Türkiye'ye de etkileri olabileceğini bildirerek, "Ülkemizde özellikle akaryakıt fiyatlarında çok hızlı alınan bir aksiyonla ilk darbede, akaryakıt fiyatları ve buna bağlı olarak başlayabilecek, birbirini tetikleyebilecek bir fiyat artışının önü durduruldu. O sadece teknik anlamda değil, psikolojik açıdan da çok önemli bir hamleydi. Akaryakıt fiyatları arttığı zaman o "her şey artıyor" diye bir sarmala girebilirdik. O önemli ve çok değerli bir hamleydi. Onu fevkalade doğru buluyoruz" dedi.

"TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASI OLARAK BÖLGEMİZDE ÖNE ÇIKMIŞTIR"

Eşel mobil sisteminde bir marj bulunduğunu belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Ümit ederiz ki o marjı eritip onun üzerine çıkıp fiyatlar artmak zorunda kalınmaz. Şu andaki bu aşağı doğru dalgalanmayla tekrar sanki o bandın içine girebiliriz gibi duruyor. Biraz yaşayarak göreceğiz. Çünkü karşımızda bu savaşı sürdüren ülkelerin açıkçası net ve belli olmayan, çok da dengeli olmayan bir politikaları var. Bütün bunlara rağmen bir gerçek var ki, Türkiye bir istikrar adası olarak bölgemizde öne çıkmıştır. Burada NATO üyesi olmanın da karşılığını görüyoruz. İki balistik füze NATO'nun imkanlarıyla imha edildi. O anlamda da onu da teknik anlamda görmek lazım" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDAKİ EN KRİTİK KONU HÜRMÜZ BOĞAZI"

Hükümetin savaşın tüm etkilerini yakından takip ettiğini kaydeden Avdagiç, "Gerilimin makul bir şekilde son bulması için hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok yoğun temasları var. Şu anda temkinli bir iyimserlik içinde olmaya çalışıyoruz. Şu andaki en kritik konu Hürmüz Boğazı. Bizim iş dünyası olarak beklentimiz, bir an önce bu gerilimin sulhla sonuçlanması, en azından önce bir ateşkes olması ve hızlıca Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin fiilen başlaması" diye konuştu.

"UZAKDOĞU'DAN GELEN PEK ÇOK PETROL TÜREVİ HAMMADDEDE TON BAŞINA YÜZDE 25 CİVARINDA LOJİSTİK FARKI EKLENMEYE BAŞLANDI"

Savaşta tedarik kaynaklarındaki küresel zafiyet sebebiyle birçok hammaddenin tedarikinde sorunlar yaşandığını belirten Avdagiç, "Uzakdoğu'dan gelen pek çok petrol türevi hammaddede ton başına yüzde 25 civarında lojistik farkı eklenmeye başlandı. Sefer sürelerindeki uzamaya konusunda ise denizcilik sektörünün taşıma kapasitesinde gerileme var. Küresel sigorta maliyetlerinde de artışlar yaşanıyor. Bazı sigorta firmalarının poliçe bedellerini artırmak bir yana, poliçeleri iptal etme yoluna gidiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

